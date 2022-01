¡Primera baja! Yerry Mina desconvocado para el juego frente Argentina

Luego de la derrota frente a Perú en condición de local, el estratega Reinaldo Rueda ya prepara lo que va ser el juego en la ciudad de Córdoba contra Argentina, donde el equipo cafetero tendrá una baja muy sensible, teniendo en cuenta que el defensa central Yerry Mina recibió su segunda tarjeta amarilla y no podrá estar con el equipo.



Por tal motivo, el cuerpo técnico tomó la decisión de desconvocar al jugador cafetero, quien no estará en la concentración en Argentina y se unirá a los entrenamientos de su club en Inglaterra.



“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador Yerry Mina ha sido desconvocado del equipo, luego que en el partido frente a Perú recibiera una tarjeta amarilla que lo inhabilita para disputar el próximo compromiso ante Argentina” informó en el comunicado.



Las alternativas que tiene el estratega vallecaucano serán Oscar Murillo o William Tesillo, quienes no fueron tenidos en cuenta para el juego frente a Perú.