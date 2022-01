Freddy Rincón pide personalidad en la Selección: ‘Es fácil esconderse’

Freddy Rincón apretó fuerte a los jugadores de la Selección Colombia luego de la derrota 0-1 con Perú de este viernes, en la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, que comprometió las posibilidades de clasificar al Mundial de Catar 2022.



La afición ya se metió con el técnico Reinaldo Rueda, quien recibió agresiones al final del partido. Sin embargo, Rincón mostró extrañeza porque ninguno de los dos jugadores asumió culpas ni tuvo autocrítica.



“Lo que me sorprende de todo esto es que no sale un jugador a asumir esa culpa. Están matando al técnico de una manera inexplicable, porque hoy se vio que estamos llegando a una situación insustentable, pero no he visto a un jugador que diga ‘voy a ir’”, opinó Rincón en Win Sports.



“Hay que asumir culpas, a este señor le están dando tan duro, que parece que los jugadores estuvieran escondiéndose detrás de él y Reinaldo recibiendo todas las cosas. Será porque nosotros somos de la época en que éramos así, salíamos al frente. Yo ahora no he visto un jugador que salga y diga ‘la culpa es de nosotros’. Eso me preocupa. Esconderse detrás de Reinaldo es muy fácil”, añadió Freddy Eusebio.