¡El clásico los enloqueció! Efusiva celebración de Román y Abadía

Después de una noche para el recuerdo en toda la fanaticada embajadora, las redes sociales continúan inundadas de mensajes y todo tipo de publicaciones con la sufrida victoria de Millonarios sobre Santa Fe.



Justamente algunos futbolistas del cuadro albiazul explotaron de felicidad con el gol de Jader Valencia al minuto 90+6 y así lo dejaron ver a sus seguidores.

En primera instancia, Fredy Guarín publicó un emotivo mensaje a sus compañeros, agradeciendo el apoyo recibido en las últimas semanas y felicitándolos por quedarse no solo con el clásico sino también con la clasificación.



Ahora bien, tanto Felipe Román y Diego Abadía llevaron mucho más lejos sus respectivos festejos. Ambos publicaron unas alocadas historias en Instagram que no tardaron en viralizarse.

Román, que no ha podido jugar desde que ocurrió el problema con Boca Juniors debido a su estado de salud, subió un video gritando y mostrando el momento en que Valencia marca; Abadía, que no fue convocado por Gamero, celebró en su hogar junto a varias personas.