¡Millonarios se quedó con el clásico y clasificó! 1-2 sobre Santa Fe

La edición 302 del clásico capitalino se pintó de azul y con una gran remontada, Millonarios se clasificó a la siguiente instancia de la Liga BetPlay. El equipo embajador derrotó 1-2 a Santa Fe y, además, le quitó el invicto de 31 partidos sin perder en condición de local.

En un primer tiempo sin goles, Santa Fe fue superior en los primeros diez minutos. El equipo de Harold Rivera salió a buscar el resultado y con un constante ataque y la recuperación rápida tras pérdida, puso en aprietos al equipo embajador.



No obstante, Millonarios, que fue de menos a más, asimiló la función de su rival y se fue acercando, con el pasar de los minutos, al arco rival. Producto de ese cambio en el juego, los azules tuvieron su primera acción con peligro en el minuto 13. Un centro de Émerson Rodríguez por el sector derecho, estuvo muy cerca de meterse, involuntariamente, en el arco de Leandro Castellanos. El tiro de costado pegó en el palo y en el rebote Fernando Uribe erró con el cabezazo.



En el minuto 17 llegó la primera polémica del encuentro. Jeisson Palacios, defensor de Santa Fe, agredió sin balón a Cristian Arango en un tiro de esquina y solo fue amonestado. El árbitro de la contienda no consideró la acción como expulsión y tampoco recibió el llamado del VAR para revisar la infracción.



Santa Fe reaccionó y en el minuto 23 desperdició la oportunidad más clara que tuvo en la primera parte. Andrés Rentería recibió un buen centre desde costado derecho y, tras quedar solo frente al arco, sin marca, envió el balón por arriba del travesaño.



Tres minutos más tarde, Millonarios volvió a llegar con claridad y un pelotazo a la espalda de los centrales de Santa Fe dejó solo a Rodríguez en el borde del área, pero Castellanos fue más rápido y en una gran reacción despejó el balón a la lateral.



Con el equipo azul siendo superior en el juego, en el final del primer tiempo, Millonarios volvió a generar un opción clara de gol. En los minutos de adición, Uribe asistió a Arango, quien con un cabezazo cruzado estuvo muy cerca de quitar el cero en el marcador. No obstante, Castellanos, quien ya era figura del partido, se estiró y atajó el balón con total seguridad.

El partido continuó con el ritmo intenso y en el segundo tiempo Santa Fe volvió a tomar la iniciativa. Sin embargo, Millonarios adelantó líneas para ejercer presión y recuperar el dominio de la pelota.



Con Diego Valdés y Jhon Velásquez en cancha, Santa Fe tomó impulso y en el minuto 60 encendió las alarmas del portero Vargas. Un centro desde el costado izquierdo le permitió a Valdés cabecear el balón entre los centrales. El remate se fue al tiro de esquina. En la acción de corner, Juan Pablo Vargas cometió una mano clara en el área, la cual fue revisada por el árbitro en el VAR y posteriormente sancionada como penalti. Velásquez se hizo cargo de la acción y la transformó en gol.



Gamero acudió al banquillo para darle paso a Daniel Ruiz y Ricardo Márquez. El embajador, con sangre nueva en la cancha, intentó acercarse al arco de Castellanos. El 'Chicho', en el minuto 70, sacó un remate de media distancia que rozó el travesaño. Santa Fe, con Velásquez como protagonista, ponía en aprietos al embajador.



Con la entrada de Valencia, Mojica y García, Millonarios puso todas sus fichas en el terreno de juego para conseguir el empate en los últimos minutos del partido. Sin embargo, Santa Fe se defendió bien y dio pocos espacios.



Sobre el final del partido, finalmente, Millonarios encontró el tanto del empate. Andrés Pérez sujetó a Jader Valencia en el área, en una jugada de tiro de esquina, y el árbitro de la contienda no dudó en pitar el penalti. Ricardo Márquez tomó el balón y con categoría cruzó su remate para igualar el partido.



Al clásico le hacía falta una emoción y en el sexto minuto de adición, Jader Valencia, el héroe de la noche, en una jugada de balón aéreo, se vio beneficiado de un rebote en el palo tras un cabezazo de Silva, para rematar solo, debajo del arco, y poner el 1-2 final. Gol de la clasificación.