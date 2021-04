Millonarios respira en la Liga: la importancia de ganar el clásico

Fue una buena noche para Millonarios en El Campín. Al mejor estilo del segundo semestre del 2017, el equipo embajador anotó un gol en el último minuto de adición para remontarle el marcador a Santa Fe y celebrar, en esta ocasión, la clasificación a la siguiente ronda del la Liga BetPlay 2021.

El triunfo por 1-2 contra los cardenales dejó al equipo de Alberto Gamero con 30 unidades y con el boleto en mano para disputar los cuartos de final del campeonato, hecho que, hasta el minuto 89, parecía una nueva derrota para el embajador. Sin embargo, apareció Márquez en el 90 y Valencia en el 90+6 para completar la hazaña y darle un respiro a Millonarios en el 2021.



Acá en FUTBOLRED analizamos el juego y la importancia de lograr este triunfo en el derbi capitalino.



Valor del clásico: Todos los entrenadores, jugadores y aficionados coinciden en que los clásicos se juegan aparte y sí que lo es. Ganarle al rival de patio es una sensación única, y en este caso, fue más que tres puntos. Con la victoria, Millonarios no solo le dio una nueva sonrisa a sus hinchas que tanto la necesitaban, sino que igualó a su máximo rival en puntaje en la tabla y le sirvió para meterse en la lucha por el título de la temporada.



Partido difícil: El juego lo definió el embajador en el tiempo de adición. Un penalti bien cobrado de Ricardo Márquez y la oportuna aparición de Jader Valencia en el área, le permitió a los azules celebrar a tan solo segundos para que finalizara el encuentro. Durante el tiempo regular, Millonarios demostró una leve superioridad ofensiva (13 remates, 3 al arco) que Santa Fe (7 remates, 1 al arco), pero fueron los cambios en la segunda mitad los que le permitieron conseguir la victoria. Gamero se salió con la suya.



Cuando se retiró Uribe y Arango para darle paso a Márquez y Valencia, respectivamente, la afición embajadora empezó a cuestionar la decisión técnica, sobre todo por el 'chicho', pues durante todo el partido fue el hombre más influyente en ataque. No obstante, los emergentes fueron la solución y definieron con mente fría cuando el marcador lo pedía. Caso específico del 'caballo' Márquez, quien después de varios meses sin jugar, tomó el balón con autoridad para cobrar el penalti.



Clasificación: La victoria fue clave para Millonarios en dos aspectos. El primero, para consolidar el proyecto que viene armando Alberto Gamero y ratificar que está hecho para pelear por el título de la temporada, la victoria no solo es un alivio para el club en cuanto a resultados, sino para los jugadores que necesitaban de una victoria para retomar la confianza.



El segundo es el aspecto anímico, pues durante la fase regular, Millonarios fue el centro de las críticas, hecho que impacta directamente en el plantel y que se puede ver reflejado en el terreno de juego. Además, el embajador tiene dos situaciones complejas en la plantilla (Fredy Guarín y Felipe Román), y este triunfo con dedicatoria, es más que un envión anímico para los afectados y toda la institución.



Invicto de Santa Fe: Millonarios no solo le quitó los tres puntos a Santa Fe, sino que también le quitó el invicto de 31 partidos sin perder en condición de local. La última derrota de los leones había sido el 23 de agosto del 2019. Acumulaba un total de 22 victorias y 9 empates.