¡Felicidad absoluta! La reacción de Gamero tras la clasificación

Fue un partido redondo para Millonarios: remontó el marcador, ganó el clásico y se clasificó a las siguiente instancia de la Liga. Alberto Gamero se salió con la suya y los cambios le dieron la victoria por 2-1 sobre Santa Fe.

Finalizado el encuentro, el DT de Millonarios, que terminó en el piso en medio de la celebración, atendió a los medios y entregó el balance de su equipo, después de la victoria agónica conseguida en El Campín.



Puntos altos del equipo: "Me gustó el partido, me gustó la intensidad tanto de Santa Fe como de Millonarios. Me parece que ninguno quería perder este clásico, nosotros queríamos clasificar. Me gustó la jerarquía, me gustaron las ganas. Yo los veía a ellos con las ganas de pasar de largo (luego del empate) y lo conseguimos. Felicitaciones a estos muchachos y una clasificación que estábamos buscando".



Balance del partido y cambios: "El partido estaba controlado, era más de fricción en la mitad de la cancha, pero ha medida de que pasaba el partido, pensamos notros buscarlo más porque necesitábamos clasificarnos. Encontramos a un Santa Fe bien parado... Una vez se hicieron las modificaciones, entran mal o entran bien, a veces uno lo tilden de un mal cambio"



"Uribe salió porque tenía una molestia y entra Márquez que entró bien, fijó a los dos centrales. Cuando meto a Ruiz, la intención era que Silva me generara más fútbol por dentro, sabiendo que teníamos menos marca... después entra Mojica y entra Jader, entraron con ganas".



Victoria: "Perdí dos partidos en 10 minutos, hoy ganamos en 3 minutos. Por eso el fútbol es tan lindo. Se le ganó a un equipo grande y eso es mucha más felicidad.. Poco a poco los jugadores del fútbol base van mostrando la jerarquía que necesita Millonarios. Nos vamos felices porque le quitamos el invicto a Santa Fe de local y por clasificar. Ellos siempre dicen que para ser campeones faltan 7 partidos, vamos a ir con todo".



Próximo partido: "Tenemos que salir a buscar quedar entre los cuatro primeros, vamos a intentarlo. Algunos jugadores vienen con una seguidilla de partidos pero queremos darle tránsito al equipo".