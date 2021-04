'Siento pena perder de esa manera', Rivera y su análisis del clásico

El técnico Harold Rivera se refirió a la derrota que sufrió Santa Fe en el clásico bogotano número 302 por Liga. Lo ganaban con anotación de Jhon Velásquez, de penalti, pero un error infantil del veterano Andrés Pérez terminó desequilibrando todo. Millonarios empató también de penalti y con el envión anímico consiguió la victoria en el último suspiro del partido. Así lo vio Rivera.

"Era un partido controlado, ellos nos controlaban y nosotros a ellos. En la segunda parte tratamos de ser más verticales y generamos algunas situaciones, y nos vamos con el gol. Era un partido controlado, entra Andrés Pérez y hablo con él, es un jugador de experiencia que necesitaba que entrada a manejar el partido, pero lamentable que comentamos una falta de esas y con VAR".



Y agregó: "este partido era para ganarlo, nos faltó tomar mejores decisiones y nos faltó madurez. Cometimos errores en esas últimas jugadas y el empate le dio un envión anímico a Millonarios. Sentimos tristeza por lo que se perdió, siento pena por perder de esa manera. Hay momentos en los que tenemos que mostrar la jerarquía y no lo hicimos. Al final terminamos perdiendo, pero bueno, ya tocó. Hay que replantear".



Finalmente, el entrenador dijo que hablará con sus jugadores y prepararán el cierre de la fase regular, donde se medirán a La Equidad, otro de los clasificados. "Voy a hablar con los muchachos porque esta clase de ventajas no se pueden dar. Esta clase de errores no se pueden cometer si queremos ser protagonistas, finalistas y más ahora que comienza la Copa Libertadores".