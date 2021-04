Millonarios se clasificó en el clásico: así quedó la apretada tabla

Millonarios se sacudió ganando el clásico y llegó a 30 puntos, lo que lo instala en los cuartos de final, a falta de una fecha. Los azules, en tiempo de adición, marcaron los dos goles de la victoria. Ricardo Márquez, de penalti, y Jader Valencia, tras capturar un rebote, sellaron el 1-2. Una victoria con sabor a clasificación.



Ahora, la tabla de posiciones quedó más apretada. Dos equipos con 31 puntos y tres con 30, que ya pueden respirar en la otra orilla. Quedan tres cupos y hay cinco equipos en la pelea.

Atlético Junior quería ganar en Pasto para respirar tranquilo en la última fecha, sin embargo, tendrá que esperar que una serie de resultados no se den en el cierre para mantener su cupo a cuartos de final. Por ahora está adentro con 29 puntos, en la séptima casilla, y una buena diferencia de gol.



El tiburón estará en la última jornada con calculadora en mano. Si América y Medellín ganan por más de 4 goles, lo dejarán fuera. Sin embargo este no es el único dolor de cabeza, hay otros equipos con chances. Tendrá que esperar que el punto que sacó en Pasto le sirva de algo.



Resultados a la fecha



Medellín 2-2 Alianza Petrolera

Jaguares 0-0 América

Cali 1-0 Nacional

Envigado 0-1 Pereira

Águilas 0-3 Chicó

​Pasto 0-0 Junior

Santa Fe 1-2 Millonarios



Lo que resta en la jornada



Tolima vs Bucaramanga

Patriotas vs O. Caldas



Tabla de posiciones



1. Atlético Nacional - 31 Pts

2. Deportivo Cali - 31 Pts

3. Ind. Santa Fe - 30 Pts

4. Millonarios - 30 Pts

5. La Equidad - 30 Pts

6. D. Tolima - 29 Pts

7. A. Junior - 29 Pts

8. América - 26 Pts

9. Ind. Medellín - 26 Pts

10. Jaguares - 24 Pts



Vea aquí la tabla de posiciones completa