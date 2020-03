¿Y el VAR? Las acciones de los clásicos históricos en las que faltó

La séptima fecha de la Liga finalizó y, como era esperado, dejó polémicas en los clásicos históricos del fútbol colombiano que aún se mantienen en esta Liga I-2020.



Previo a la fecha, la Dimayor y la Comisión Arbitral decidieron que el VAR fuera utilizado en el clásico boyacense entre Patriotas y Chicó y en el juego regional de Envigado y Rionegro Águilas, decisión polémica.

Y fue polémica porque históricamente, los duelos que más han llamado la atención en esta fecha de clásicos son Nacional vs. Medellín, América vs. Cali y Millonarios vs. Santa Fe, pero ninguno de estos juegos contó con la ayuda de la tecnología y, como era de esperarse, sí se necesitó.



En el clásico antioqueño, Medellín se fue adelante con un gol de Leonardo Castro, pero lo que no vio el juez central, Nicolás Gallo, ni sus asistentes fue el toque con la mano del delantero que le permitió acomodar el esférico para rematar al arco contrario y así anotar el gol. Para detectar esta acción fue necesaria la ayuda de las cámaras de televisión, pero como no había VAR, la jugada terminó en gol.

Leonardo Castro en su gol en Nacional vs. Medellín. Foto: Captura de pantalla de Win Sports

El clásico entre América y Cali no tuvo una polémica como la que vivieron en Medellín. La acción más trascendental fue el codazo de Jhon Vásquez que terminó en la expulsión, pero bien atento estuvo Wilmar Roldán para mostrarle la roja al jugador de Cali.



El clásico que cerró esta séptima jornada fue Millonarios contra Santa Fe. En el encuentro disputado en El Campín hubo una mano de Kelvin Osorio en el área que el juez Carlos Betancur no sancionó.

ERA PENAL: Se equivoca el árbitro Carlos Betancur al no sancionar pena máxima para Millonarios en esta acción. Hay una clara mano del jugador de Santa Fe #LigaBetplay pic.twitter.com/y3bzCaaFHF — El Var Central 🖥 (@ElVarCentral) March 4, 2020

A los tres clásicos más importantes del país no les permitieron jugar con el VAR y aunque por fecha solo están permitiendo esta tecnología en dos encuentros, sí hay una crítica sobre su implementación, que hasta el momento ha sido más criticada que alabada.