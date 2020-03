Figura de Nacional a Queiroz: 'le pido a Dios que me esté mirando'

Como lo postuló el entrenador de Nacional, Juan Carlos Osorio, Andrés el 'rifle' Andrade busca la oportunidad de ser llamado por Carlos Queiroz en la Selección Colombia.



El futbolisa, quien regresó al fútbol colombiano y tiene su primer semestre en Nacional este 2020, habló sobre el tema y contó que 'ojalá lo esté viendo'.

“Yo no soy Queiroz, pero yo solo le pido a Dios que ojalá me esté mirando para que me de esa oportunidad”, dijo Andrade en 'Radio Múnera Eastman'.



El volante ha sido una de las manos derechas que ha tenido Osorio en este inicio con Nacional y ha manejado un buen rendimiento, borrando algunas críticas tras su fichaje.



"Esto es un sueño que siempre he tenido desde pequeño, no le he podido conseguir y estoy luchando cada día que me toca jugar... Quiero saltar a la cancha, tratar de hacerlo bien y cumplir ese sueño de llegar a la Selección Colombia", finalizó.