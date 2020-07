¿Qué pretenden los 16 rebeldes de Dimayor? Modelo económico a imponer

La noticia se regó como pólvora: hay 16 equipos de Dimayor dispuestos a hacer un torneo paralelo a la Liga Betplay de Dimayor, que tendría a equipos como Millonarios, América o Nacional, pero excluiría a otros como Santa Fe.





La molestia no tardó en manifestarse, precisamente en voz del líder ‘cardenal’, quien descartó la movida por violación de estatutos, pero al tiempo lanzó amenazas contra los disidentes y hasta bromeó con que su equipo ganaría cupos internacionales y todo lo que se atravesara sin sus clásicos rivales. Tratando de calmar los nervios, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, bajó el perfil de la idea diciendo que era solo “charla de amigos”, una historia que poco convenció.



Pero más allá de aquella ‘mostrada de dientes’ de lado y lado, habría que ver qué se esconde detrás de esa inoportuna idea del torneo alterno. ¿Adivinen? Plata. Nada más.



La iniciativa no es otra cosa que la insistencia en reformular la distribución de los ingresos de Dimayor, que hoy premia a los 36 equipos por igual, lo que los más grandes, los que generan más audiencia e invierten más en cada temporada, no consideran justo. ¿Y qué les gustaría entonces? El modelo de los sueños de los disidentes pasa por grandes ligas como Inglaterra y España o casos más cercanos como el de Ecuador.



Claro, siempre hay una movida política, un mensaje cifrado para descalificar candidatos de un bando y otro a reemplazar al cuestionado Jorge Enrique Vélez, pero en términos económicos, que es lo que urge en estos tiempos de crisis, estos son los modelos que intentan imponer:

La justicia de la Premier League



Para la Premier hay dos objetivos indiscutibles a la hora de comercializar el torneo y repartir ingresos: apoyar a los clubes para que desarrollen sus plantillas y compren jugadores talentosos que luego en transferencias dejen dividendos, y construir y mejorar los estadios y las sedes para que sean sostenibles en el largo plazo.Ahí ya existe un abismo entre Colombia e Inglaterra…



Y es esa ambiciosa meta la que hace que los ingresos de TV sean compartidos en un 50 por ciento a partes iguales. Pero después, los gigantes siguen siendo gigantes y los chicos deben hacer méritos: el 25 por ciento se reparte con en base en la frecuencia con la que se transmiten los partidos de un club en el Reino Unido (las llamadas cuotas de instalaciones) y el otro 25% va en función de la posición final en la clasificación.



De esta manera, por ejemplo, Liverpool fue el club que más cobró en la temporada anterior con 172,6 millones de euros, mientras que el colero Huddersfield facturó 109 millones. Como especie de ‘daño colateral’, la Premier paga más de 4.000 millones en impuestos al estado, genera más de 100.000 empleos y, con 8,2 billones de euros, es un importante aportante al Producto Interno Bruto del Reino Unido. ¿Todos ponen, todos ganan? Tal cual.

El exigente modelo español





En España la base general es la misma en primera división, es decir que el 50 % del dinero se reparte a partes iguales entre todos los equipos. Pero hay una sutileza: el 25% se calcula por la clasificación obtenida y el otro 25% restante por lo que se conoce como “implantación social”. ¿Qué es eso? Se calcula un tercio por abonos y taquillas y otros dos tercios por cómo trabaja cada club para aportar valor a los derechos audiovisuales, es decir generar espectáculo.



Y atentos que el rubro de los méritos deportivos no es tan simple, pues se toma en consideración la temporada pasada y las cuatro anteriores. Así, el año anterior "pesa" un 35%, el anterior un 25% y las otras tres un 15%.



Para entender el modelo, en 2019 el torneo generó 1.420,4 millones de euros en derechos de televisión, de los cuales F.C. Barcelona se quedó con 166,5 millones de euros, seguido del Real Madrid (155,3 millones) y el Atlético de Madrid (119,2). El club que cobró menos fue Huesca, con 44,2 millones de euros.



Otra historia, en números y en distribución, es LaLiga Santander, segunda división española, pues aquí la cantidad de dinero es radicalmente inferior: 206 millones de euros en la última temporada. En primer lugar, el 70 % del total se reparte a partes iguales entre todos los equipos. Por otra parte, el 15 % de los ingresos se distribuye en función de los resultados deportivos, básicamente el histórico de clasificaciones. Finalmente, otro 15 % se distribuye en función de la implantación social del club.



Vale decir que torneos como la Copa del Rey y la Supercopa de España (final four) generan sus propios recursos en TV y así los reparten. En la Copa, por ejemplo, el Gobierno obliga a que el 90 % de lo recaudado sea para equipos profesionales y el otro 10 % para equipos amateurs. Allí, un equipo de Tercera o territorial recibirá 23.000 euros por cada partido y para los de Segunda División "B" será entre 35.000 y 45.000 euros.

Hasta Ecuador cambió esquema





Ecuador decidió que menos es más y por eso estableció un torneo con 16 equipos, de los cuales 14 son de Serie A y hay cuatro invitados en el torneo de este año (El Nacional, Guayaquil City FC, Fuerza Amarilla y Olmedo).



En materia de derechos de televisión, la firma GolTV incrementó 5% con relación al año pasado sus aportes, entregando 23,1 millones de dólares, de los cuales el 82% va a los clubes de la A y el 18% restante a los equipos de la B (esta vez incluye a los 4 invitados).



Según reportó el diario El Comercio de Ecuador, a los clubes de la serie A les tocaron 18,9 millones, repartidos así: 50% en partes iguales entre los 12 equipos de la A, excluyendo a los invitados; 25% proporcionalmente a los 12 clubes, dependiendo de los resultados deportivos que hayan obtenido en las últimas cinco temporadas y el 25% restante proporcionalmente a esos mismos 12 clubes, dependiendo de sus promedios de asistencia y taquillas en las últimas cinco temporadas. A futuro se espera considerar como otra variable los puntos de ‘rating’ que generen los clubes en las transmisiones televisivas.



Los equipos de la segunda división, 10 en competencia y los 4 invitados que juegan en la A, es de 4,158 millones de dólares.