Todavía no hay humo blanco: Vélez no negocia su salida de Dimayor

Desde el pasado sábado, cuando cuatro presidentes de clubes iniciaron la difícil tarea de conciliar con Jorge Enrique Vélez para que deje la presidencia de la Dimayor, se pensó que el acuerdo podría darse a más tardar este 20 de julio, coincidencialmente la fecha en que Colombia celebra su grito de Independencia.



Sin embargo, hasta el momento, no ha sido posible que lleguen a un consenso en cuanto a la cifra, que está redondeada en aproximadamente $800 millones, dinero que, debido a la actual situación financiera, la entidad no estaría en condiciones de pagar. El contrato de Jorge Enrique Vélez es a término indefinido y la fórmula que se utiliza en esos casos es distinta a la del contrato a término fijo.



Wálter Ante, presidente de Orsomarso y uno de los cuatro dirigentes encargados de dicha misión, habló este lunes festivo con FUTBOLRED acerca de la dificultad que han encontrado para resolver el caso: “Todavía no, todavía nada. Hay diferencias económicas que hay que evaluar y analizar muy bien, porque la situación de la Dimayor es muy difícil, hay que evaluar muchas cosas, esto no es una medida que se toma así”.



Uno de los factores que antes los separaba, parece estar ahora resuelto, según señala Ante: “Ya está decidido que se va, creo que hay un consenso de los 36 equipos, hay que evaluar la parte económica y es lo que no hay. Diría que todo mundo quiere que se vaya, ya no hay diferencia, ya todo mundo se mueve en esa parte, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en ese valor, ya no hay diferencia de que se quede o e vaya. El florero de Llorente todavía lo tiene Vélez guardado”.



Sobre el valor estipulado, el directivo señaló que “más o menos da $800 millones, con prestaciones e indemnización, él tiene contrato a término indefinido”.



El presidente de Orsomarso, quien es contador, especialista en Derecho Comercial y Financiero, remató que “estoy leyendo un montón de cosas legales para poner definir algunas cosas sobre qué va a pasar”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces