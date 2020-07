No hubo acuerdo este sábado con Jorge Enrique Vélez para indemnizarlo

Este sábado se reunieron, a través de una plataforma virtual, cuatro presidentes de clubes para definir la indemnización a pagar a Jorge Enrique Vélez en el proceso de su salida de la presidencia de la Dimayor.



Los dirigentes encargados de esa difícil tarea son: Walter Ante (Orsomarso), Hernando Ángel (Quindío), Carlos Orlando Ferreira (Alianza Petrolera) y Eduardo Méndez (Santa Fe).



Sin embargo, no hubo acuerdo con él y las charlas se mantendrán este fin de semana, a la espera de que pueda resolverse lo que se ha convertido en otro escollo en el objetivo de que regrese el fútbol profesional en Colombia.



FUTBOLRED habló al final de la tarde con Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, quien afirmó que “no se ha solucionado nada, no se solucionó, y es falso que el presidente Vélez haya pedido $2.000.000 millones”. Sin embargo, consultado sobre cómo lo han sentido, dijo que “muy distantes, muy distantes en todo”.



Acerca de si se han dado una fecha límite para definir el espinoso asunto, sostuvo: “Esperemos que sea antes de que termine el puente festivo, por el bien del fútbol. Vamos a ver si se puede, apenas e logre haremos un comunicado, todas las decisiones que se tomen tendrán que ser notificadas por la Asamblea porque todos tienen que aprobarlo, estamos es buscando un acercamiento entre las partes”.



En la mañana, Walter Ante había manifestado a este medio que si Vélez no acepta la cifra que le proponen los clubes, se remitirán a cancelarle lo legal.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces