Lo que realmente exige Jorge Enrique Vélez para renunciar a la Dimayor

No se sabe qué tan cerca está la Dimayor de acabar su división, pues Jorge Enrique Vélez todavía no da su brazo a torcer y no quiere renunciar a la presidencia del ente futbolero en Colombia. Aunque le habría dicho que sí iba a dar un paso al costado a los presidentes de varios clubes, sus pretensiones económicas y hasta políticas podrían dilatar su salida.

En las últimas horas se han presentado reuniones virtuales entre Vélez y algunos presidentes de clubes, con el fin de arreglar una salida negociada y en paz de la Dimayor. Desde el primer momento se habló de que el tema de la indemnización era el punto más importante. Incluso se especuló que el dirigente pedía una cifra cercana a los 2 mil millones de pesos para irse en silencio; pero ese monto fue desmentido con fuentes consultadas por FUTBOLRED.



“Vélez tiene un salario de unos 70 millones de pesos; él propone que se le paguen 800 millones, pero el presupuesto que hay es de 300 millones. No es fácil ponerse de acuerdo, pero esperamos que este mismo fin de semana lleguemos a un acuerdo”, aseguró uno de los presidentes de los clubes del fútbol profesional.



Otro presidente aseguró que “la idea es llegar lo más unidos posible a la asamblea del viernes (24 de julio). Por lo menos tener un problema menos y tratar de llegar a acuerdos, de escuchar las propuestas y ver los posibles candidatos para el puesto”.



Sin embargo, Vélez y sus aliados entienden que mantenerse en el cargo, por lo menos un par de meses más, podría ser una jugada política al interior del fútbol colombiano. La posibilidad de que a Ramón Jesurún se le complique su situación en la Federación, a causa del proceso que hay vigente por reventa de boletería de las anteriores eliminatorias. Su cargo no está fijo, y si se forzará su salida, sería el actual presidente de la Dimayor el que deba asumir el cargo más importante.



Este domingo, y lunes festivo de ser necesario, se mantendrán las conversaciones para tratar de llegar un acuerdo con Jorge Enrique Vélez y deje de ser el presidente de la Dimayor.