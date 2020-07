Otra destacado del Tolima que está interesado en salir del equipo

Deportes Tolima es uno de los equipos destacado año tras año, pero también se caracteriza porque, a pesar de los buenos resultados, los jugadores buscan salir con diferentes excusas. Si bien la mayoría salen en venta, algunos han salido con polémica.

Álvaro Montero es uno de los jugadores colombianos destacados en la actualidad y se ha especulado mucho con la opción de que el club lo venda. Incluso hace unos meses se conoció que un equipo de Turquía se interesó en él, pero finalmente no se llegó a una oferta.

Sobre este hecho, el guardameta guajiro contó en Antena 2 que él poco supo de cómo se dio ese rumor, pues solo se enteró cuando ya todo había finalizado.

“Hablar de situaciones que desconoces es muy difícil. Si bien estoy en el Tolima, vi toda la situación desde otro punto de vista porque yo nunca fui notificado hasta que todo explotó. Durante esos días para mí fue difícil contestar el teléfono porque no tenía conocimiento del tema y me parecía irrespetuoso. Sé que es una notificación que el club mismo manejó y, al final, cuando todo explotó me vine a enterar yo", dijo.

No obstante, Montero sí admitió que en sus planes está dar un paso adelante en su carrera y una de las opciones que se plantea él con su entorno es ir a un club fuera de Colombia.

“Estoy ahorita buscando la oportunidad de salir para seguir ese crecimiento personal y profesional. Yo ya lo planteé a directivos y cuerpo técnico. Si me toca quedarme voy a estar agradecido y defenderé este arco de la mejor manera, nosotros vamos por el título este semestre y esa es la idea, pero eso no quiere decir que si se presenta una oportunidad yo no vaya a pedir mi salida", contó.

Como todos los futbolistas colombianos, su sueño es llegar a un club europeo y a diferencia de muchos otros en su posición, su altura lo respalda para poder dar ese paso.

“Yo siempre he pensado en jugar en Europa, más allá de que uno pueda quedarse en Suramérica pues acá también hay clubes grandes. El equipo de mis sueños siempre ha sido Manchester United", especificó.

Por ahora, Álvaro Montero regresó a entrenamientos con Deportes Tolima y se prepara para el regreso del fútbol colombiano, pues además de la Liga local también tendrán el desafío de jugar Copa Suramericana.