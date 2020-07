Proponen como presidente de Dimayor a quien se agarró con Vicky Dávila

Recientemente se conoció una carta en la que el Deportivo Cali le quita su apoyo a Jorge Enrique Vélez para que continúe en el cargo de presidente de Dimayor.

En la misma, esa institución propone a Gustavo Lenis Steffens como candidato para presidir al máximo rector del fútbol colombiano.

Gustavo Lenis Steffens es un reconocido hombre dentro de las grandes empresas de Colombia. Fue presidente de Avianca entre 1993 y 2000. Ocupó ese mismo cargó en Young & Rubicam Brands Colombia, una multinacional de marketing y comunicaciones, en la que estuvo del 2000 al 2011. Luego fue vicepresidente de Hyundai Colombia hasta que en 2014 llegó a ser Director de la Aeronáutica Civil de Colombia.

Estando en ese cargo y recién llegado, en Colombia se vivió una polémica porque un controlador aéreo no estaba en su puesto porque la ruta no lo recogió y eso ocasionó una contingencia en aérea que terminó en que un avión que debía aterrizar en Manizales fuera desviado hasta Pereira. Aunque no hubo nada para lamentar, el hecho quedó en segundo plano luego de que de Gustavo Lenis se peleara con Vicky Dávila en una entrevista, cuando la periodista dirigía la F.M.

El diálogo entre Lenis y Dávila estuvo muy fuerte desde el inicio de la conversación, sin embargo, todo se salió de control cuando la periodista dijo “¿a quién le pregunto? ¿A mi mamá?", a lo que el presidente de la Aeronáutica Civil “pues sí, si quiere pregúntele a su mamá, me parece bien".

Entre las muchas palabras que Gustavo Lenis le dijo a Vicky Dávila fue “payasa", pues la periodista le dijo que sus respuestas eran una payasada.

Posteriormente, Vicky Dávila escribió un mensaje en redes sociales sobre su opinión de Gustavo Lenis, quien ahora proponen como presidente de la Dimayor.

Gustavo Lenis es un atarbán! — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 18, 2014

Luego de su paso por la Aerocivil, Gustavo Lenis, entidad en la que estuvo por dos años, pasó a ser presidente de Neocorp, nueva distribuidora de vehículos Hyundai.