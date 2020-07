¿Problema? Millonarios tiene acuerdo por jugador que esperan en Europa

Millonarios está cerca de anunciar la contratación de Ricardo Márquez, delantero procedente de Unión Magdalena que llegará al equipo por un año. Sin embargo, aunque ya está todo pactado en las últimas horas se han anunciado situaciones que generan ruido en todo el caso.

Desde hace unos días se conoció que Lens, equipo que comparte accionistas con Millonarios, estaba negociando con Unión Magdalena por el delantero. Dentro de esa negociación el jugador iría un año a Millonarios y luego daría el salto a Francia.

No obstante, Habla Deportes publicó un video de Márquez saludando a Rui Alves, presidente de Nacional de Portugal, en el que expresa que también le gustaría dar el paso a ese club. Con esto, la negociación con Lens se caería y el jugador no pasaría por Millonarios.

¿Qué quiere hacer el 'Caballo? Pese al interés de Lens para adquirir a Ricardo Márquez y prestarlo a Millonarios, el samario expresó que quiere ir al Nacional de Madeira (Portugal). Considera mejor ir directo a Europa y el Unión Magdalena había aceptado la oferta el 24 de junio. pic.twitter.com/7sPo84ij5x — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) July 9, 2020

Posteriormente, en diálogo con El Heraldo, ese mismo directivo señaló que ya tenían todo listo para llevarse al futbolista bajo las mismas condiciones: un préstamo por un año con opción de compra. Además añadió que el 26 de junio recibieron la aceptación de esta negociación por escrito.

“Tenemos un acuerdo que queremos honrar, máxime cuando el jugador es el primer interesado en venir a Madeira. Estamos esperando los documentos del Unión para formalizar todo porque de él ya tenemos el ok", citó el medio.

El Heraldo también consultó a Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión, por la situación del delantero. Él confirmó que sí hubo acercamientos, pero que nunca se cerró el trato por el futbolista.

“Primero que todo yo no sé quién es ese señor (Rui Alves) y nunca he hablado con él directamente. Esas conversaciones como que las llevó con el gerente o con algún pariente mío. En principio sí se habían aceptado las condiciones, yo no lo voy a negar. Las condiciones se aceptaron, mas no la negociación. Eso no se llevó a cabo nunca. Repito para aclarar: las condiciones fueron aceptadas, estábamos de acuerdo con el préstamo de tanto, la opción de tanto. Pero les dijimos: ahora vamos a estudiar la posibilidad de que vaya a Portugal, pero en el estudio que hicimos decidimos que no, que no queríamos eso”, dijo Dávila.

Luego confirmó que la negociación con Millonarios ya está hecha, que el jugador quiere llegar al equipo embajador y que el jugador llegará el lunes a Bogotá para ponerse a las órdenes de Alberto Gamero.

“Negocié sus derechos con Millonarios, irá cedido a préstamo por un año con una opción de compra. Como Millonarios tiene vínculos con el Lens de Francia, entonces la posibilidad es que después de un año, vaya y juegue allá", contó.

Dávila explicó que la negociación la hizo con Gustavo Serpa, pero que gran parte de este inconveniente lo ha generado un empresario argentino de quien no reveló el nombre.

“Había un muchachito argentino (un empresario) que es el que ha tenido revuelta esta vaina. Él tenía a Márquez con la cabeza revuelta, llamaba y mandaba mensaje de Whatsapp. Ni para qué contarles. Pero la realidad es esa, ellos (Nacional) mandaron la propuesta a través de internet, pero la negociación nunca se llevó a cabo", expresó.