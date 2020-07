La pérdida de Adrián Arregui que motiva su decisión: Sale de Medellín

Este viernes 10 de julio, Deportivo Independiente Medellín anunció en rueda de prensa virtual que el argentino Adrián Arregui deja el equipo rojo de Antioquia, por motivos familiares. La muerte de su padre en estos momentos de pandemia, sumado a estar solo en Colombia, obligó al volante en tomar la decisión de irse del equipo, pese a tener contrato hasta junio de 2022.





"Quiero expresar lo que me está sucediendo. Siempre he tratado de ser claro, me encuentro en un proceso de reconstrucción de mi vida, de mi pasado, tuve la desgracia de perder a mi papá y eso hizo que me tenga que repreguntar muchas cosas de mi futuro. Hoy me invade una decisión muy complicada en mi carrera deportiva, la cual me costó muchísimo llegar acá. No he encontrado soluciones para sostener esta estabilidad emocional a estar lejos de mi país, de mi hijo", indicó entre lágrimas el argentino quien viajará a su país este fin de semana mediante un vuelo humanitario.



"Intenté buscarle la vuelta, pero no pude lograrlo. Siento una gran tristeza y la decisión es que debo estar en Argentina con mi familia. Charlé con el club y pude expresar desde lo que soy, estoy pasando una crisis y no encuentro otra salida que refugiarme en mi familia. Quiero agradecerle al club por estar, por entenderme como persona. Esto no se trata de dinero, se trata de afecto. Gracias a toda la gente del Medellín por el cariño y el afecto, pero no aguanto más”, agregó.



En total, Arregui disputó en un año con el DIM un total de 35 partidos, 22 por Liga, 6 en Copa Libertadores y 7 en Copa Colombia donde fue campeón en el 2019. Marcó 7 goles. El gerente deportivo Juan Bernardo Valencia manifestó que están buscándole un club cerca de donde vive la familia de Arregui (sur del Gran Buenos Aires) para que pueda entrenarse y mantenerse en forma, mientras pasa esta licencia no remunerada otorgada por el equipo.



Finalmente, Arregui señaló que "necesito estar bien, estar con mi hijo y lo que más deseo. Siempre he sido un profesional, me costó mucho estar acá, pero debo tomar esta decisión. La plata no compra el tiempo. El dinero no es importante en este momento.