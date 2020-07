Alerta naranja y cuarentena por localidades en Bogotá: ¡Tome nota!

¡Atención! La emergencia sanitaria obligó a las autoridades de Bogotá a decretar alerta naranja y cuarentena estricta por localidades, medidas que ya fueron avaladas por el Gobierno y que empezarán a regir el próximo lunes 13 de julio.



La capital entró en una fase crítica de la pandemia pues, según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de personas contagiadas superó las 42 mil y el pasado miércoles hubo récord de fallecimientos: 40 en 24 horas, para un total de 921 decesos. Al 9 de julio fueron 959 las víctimas mortales.



Así mismo, la capacidad de las unidades de cuidado intensivo (UCI) han llegado al 83 por ciento, lo que ha disparado las alertas.



Por eso la alcaldesa Claudia López dispuso las siguientes medidas, para contrarrestar la expansión del virus:



Así será el cronograma de cuarentena por localidades, para que lo tenga en cuenta:



Del 13 de julio al 26 de julio



Ciudad Bolívar

San Cristóbal

Rafael Uribe Uribe

Chapinero

Santa Fe

Usme

Mártires

Tunjuelito



Del 27 de julio al 9 de agosto



Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Fontibón



Del 10 de agosto al 23 de agosto



Suba

Engativá

Barrios Unidos



Hay cinco localidades que no tendrán cuarentena estricta porque el riesgo de contagio es menor que en otras. Estas son: Usaquén, Teusaquillo, Antonio Nariño, La Candelaria y Sumapaz.



Cuando haya cuarentena en su localidad, sólo podrá salir por una de las siguientes razones:



- Labores de cuidado

- Seguridad (personal que trabaje en esa área)

- Salud (personal que trabaje en esa área)

- Abastecimiento

- Servicios de emergencia o servicios públicos (personal que trabaje en esa área)



Recuerde que en el caso de abastecimiento solo podrá salir una persona por familia. Además, entre 8 p.m. y 5 a.m. nadie podrá salir a la calle.



No podrá hacer actividad física al aire libre mientras su localidad esté en cuarentena.



Tenga en cuenta que el pico y cédula se mantendrá del 13 de julio al 23 de agosto.