'Tenemos la alegría de habernos quedado con los tres puntos': Pusineri

El técnico del Deportivo Cali, Lucas Pusineri, no solo elogió la seriedad con la que sus jugadores encararon el partido frente al Medellín, que se saldó con una victoria agónica 1-0 en tiempo de adición y lo mantiene líder de la Liga Águila II-2019, sino que reconoció las virtudes del cuadro antioqueño.



Acerca del comportamiento táctico de su equipo, dijo: “Siempre me van a ver con tranquilidad ante la victoria en el sentido que de verdad no tienes 5 días para preparar el siguiente partido, hay que vivirlo con alegría y la tranquilidad de haber ganado, pero el equipo tuvo una buena lectura del juego, tácticamente fue prolijo y encuentra con un premio a los 94 minutos de haberlo ido a buscar durante todo el tiempo"

“Tal vez los primeros 15 o 20 minutos no fueron de mucha peligrosidad, pero lo que rescato de los futbolistas es la seriedad con que encararon este partido y si ponemos esa seriedad partido tras partido, evidentemente que vamos a seguir creciendo, que eso es lo que estamos siempre buscando, poder ser mejores en todos los partidos que el Deportivo Cali juegue”, aseguró.



Acerca de si respetó mucho al DIM, especialmente en el primer periodo, respondió: “No tuvimos la amplitud de otros partidos para poder ser mucho más verticales y llevarle peligro al arco de González, pero el equipo hizo una buena lectura ante un rival muy bien plantado, donde había un golpe por golpe, en un encuentro de alto impacto, el equipo fue más peligroso en el segundo tiempo, cuando tuvimos más insinuaciones y obtuvo su premio en el minuto 94, pero a lo largo de todo el partido controlamos el mediocampo y nuestros defensores, volantes y delanteros lo tomaron con mucha seriedad, los que entraron lo hicieron bien, aportaron su generosidad aun partido que estaba complicado,era un empate muy cantado y la insinuación que hace el Deportivo Cali hace que haya un premio a todo esto”.



En cuanto a que lo táctico que resultó el compromiso y por qué con las variantes fue más agresivo en el segundo tiempo, señaló: “No tuvimos la profundidad, había un trámite parejo, le ganamos a un rival de mucha jerarquía, este Medellín hoy en día está muy bien reforzado, tiene en todas sus líneas jugadores muy importantes y evidentemente eso se está notando en la tabla de posiciones, era un partido de alto impacto, en el segundo tiempo acomodamos un poco las líneas, el Medellín se retrasó un poquito, y si bien era un empate cantado, la agresividad del equipo dio para buscar ese premio ansiado para obtener los tres puntos. Ese es el fútbol, tan vertical, tan vertiginoso, hoy nos encontramos con la victoria, pero en otros partidos puede ser al revés”.



Agregó que “no creo que hayan sido solamente los cambios, creo que son partidos que salen de esta manera, que ninguno quiere perder de local ni de visitante, es un compromiso de campeonato, que tiene cosas, si la seriedad y responsabilidad con que jugamos hoy las repetimos en todos los partidos seguiremos estando con posibilidad de ganar”.



También fue interrogado sobre la forma en que bloqueó al goleador Germán Cano con orden y concentración, especialmente después de los cambios: “Una de las virtudes que tiene el rival es justamente la transición que hace en los contragolpes, es muy efectivo allí, de hecho venía de hacer un gran partido en su casa, para felicitarlo porque es un equipo que juega muy bien. En nuestro caso, de parte de todos los jugadores que vienen luchando encontramos una frescura distinta en poder ir a buscarlo hasta el minuto final, una determinación; si nosotros estos adjetivos calificativos los podemos poder potencializando, vamos a ser un mejor equipo”.



Consultado sobre las diversidad en los tres esquemas que utilizó, sostuvo: “La lectura a medida que va avanzando el juego es tratar de incorporar las posibilidades diferentes para poder llegar a una diversidad de opciones se enfocan en una alegría y una emoción tan grande como es ganar en el último minuto, a veces terminan siendo empate o no se puede lograr el objetivo. Pero al conocer a los jugadores y mirar dónde pueden rendir mejor en su propia naturaleza, ellos son los que pueden llegar a cambiar el hilo conductor, fue así como el esfuerzo que vienen realizando los futbolistas, más los momentos complicados del partido, entró Rodríguez, Deiber, más los del primer tiempo, cuando hicieron un desgaste muy importante los futbolistas, pero más que nada tratando de desenredar el nudo, de llegar y ser un poquito más efectivos, por eso digo que es un premio a las insinuaciones del equipo e ir en busca del resultado, así que me quedo con esa diversidad que tiene el plantel. Hoy tenemos la alegría de habernos quedado con los tres puntos y podemos seguir siendo mejores”.



Y sobre Rodríguez afirmó: “Siempre uno trabaja para que los futbolistas puedan estar en plenitud, para que puedan rendir y puedan ser útiles, indudablemente mi inquietud es que en el fútbol nos tenemos que reinventar y no nos podemos relajar ni un minuto; los que están afuera están empujando este barco, ojalá que podamos llevar este barco a buen puerto cuando finalice el torneo, esa posibilidad para oxigenar el equipo me pone a pensar, esto evidentemente es como todo, por lo tanto que puedan llegar a estar en mejores condiciones los que jueguen, que podamos tener el mejor equipo competitivo que uno pueda mostrarle a la gente del Deportivo Cali”.



“Hoy disfrutaré lo que acaba de terminar y afrontaremos de la misma manera lo que viene con la mayor seriedad, no es fácil. El miércoles enfrentaremos a Nacional y el sábado a Millonarios con poca recuperación, hay que trabajar en la oxigenación, bastantes ventajas se da entre un partido y otro, debemos tener la mente en positivo, que lleguemos al juego con Nacional con el empuje que hoy tuvimos, de la mejor manera, competitivo, poder visionar siempre los encuentros de esta forma, que el equipo vaya de menor a mayor, hoy disfrutar y mañana ya pensar en Nacional y luego en Millonarios, después vienen Junior y América. No hay descanso y debo tener el grupo en óptimas condiciones para que puedan rendir dentro de todos los márgenes”, sentenció.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces