'Nos controlaron bien, el rival hizo un buen trabajo': Alexis Mendoza

Deportivo Independiente Medellín dejó escapar en el último minuto un valioso empate frente al Deportivo Cali. El poderoso mostró entrega, lucha, pero al final no logró conectarse con su frente de ataque. Al final del partido, el técnico Alexis Mendoza analizó la derrota y lo que viene en la Liga.



“Todo se resume a lo que era el partido en sí, de dos equipos que se entregan a una alta intensidad en el terreno de juego, buscando opciones de gol, donde se desarrolla el juego en el medio campo, donde nosotros intentamos tener salidas claras, en el primer tiempo estuvimos acordes, en el segundo tiempo ellos pudieron presionar un poco más, se vio un partido más de ida y vuelta", arrancó diciendo Mendoza.



Quien luego prosiguió: “En ningún momento quisimos echarnos para atrás, lamentablemente no pudimos lograrlo, ellos presionaron, estuvieron encima, muy físico, con mucho roce y en el último momento ganaron un partido, nos deja la reflexión que los partidos terminan hasta el final”.



Sobre el juego defensivo de los ‘azucareros’, Mendoza indicó que “nos controlaron bien, el rival hizo un buen trabajo, ellos nos analizan, estuvieron bien contrarrestando las habilidades nuestras, en este partido no encontramos el camino para conseguir posibilidades de gol. Todos saben que (Germán) Cano es un jugador referente y que lo deben marcar, lo hicieron bien”.



Además, “las estrategias valen para contrarrestar las habilidades de los rivales, así como ellos lo lograron, nosotros pudimos hacerlo en 93 minutos, era prácticamente un empate. No hubo muchas opciones de gol, fue más de control y que en la última llegada logró concretarla el Deportivo Cali. Cada estrategia es válida para conseguir el resultado”, remarcó.



En cuanto a lo que había planteado su equipo, el entrenador resaltó que “la idea era quitarle la iniciativa al Cali, en gran parte del partido lo logramos. Las estrategias nos dieron efecto en gran parte del partido. Al final el juego se definió en una serie de rebotes que no pudimos controlar. Dentro de lo que habíamos planificado se estaba consiguiendo el empate. Todos tenemos trabajos de atacar y defender, unas veces nos salieron, otras no como en este partido y hay que darle méritos al rival”.



Finalmente, hizo una radiografía de este encuentro y lo que viene en las próximas fechas, con dos clásicos a la vista. “Fue un partido bravo, con dos equipos que están en la parte de arriba, jugando bien, tomamos precauciones y al final se definió el partido en la última jugada. Planificamos para ganar, así como ellos y al final, ellos lograron hacerlo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín