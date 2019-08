'El equipo, de a poco, nos va mostrando las ideas que queremos': Páez

Atlético Nacional conquistó su tercera victoria en la Liga II-2019, al superar 3-1 al Unión Magdalena en el Atanasio. Los ‘verdolagas’ tuvieron la paciencia para aprovechar las ocasiones que generó que terminó llevándose el partido. Al final del partido, el asistente técnico Pompilio Páez analizó el encuentro.



“Hay que disfrutar este triunfo, veníamos de dos presentaciones que no fueron buenas, volvimos a marcar y tenemos que estar en las posiciones de arriba porque para eso trabajamos. Conseguimos el objetivo en la Copa, así que hay que disfrutar estar en los primeros lugares de la Liga y en cuartos de final, con un equipo que de a poco, nos va mostrando las ideas que queremos”, aseguró.

En cuanto a las variantes que realizaron para la etapa complementaria, Pompilio expresó que “las circunstancias nos obligaron hacer los cambios. Fue algo similar a lo que nos ocurrió contra Santa Fe, donde veníamos ganando y nos expulsaron a un jugador. En los segundos tiempos estamos acostumbrados a jugar 4-3-2, con jugadores rápidos, abiertos y eso fue lo que hicimos. Sacrificamos a Hernán (Barcos) y a Juan Pablo (Ramírez) porque necesitábamos jugadores que transportaban la pelota, destaco la labor del equipo que generó más opciones con 10 que con 11. Nacional fue un equipo valiente, que salió a proponer y a defender con la pelota, al final supimos aprovechar los espacios”.



Además, “el primer tiempo nos costó, el rival se defendió muy bien y no fue fácil tener tantas secuencias de pase. A pesar de no generar muchas opciones, logramos aprovechar las que tuvimos, gran parte del partido lo jugamos en cancha de ellos. Destaco el gol de Baldomero (Perlaza), hizo un muy buen gol, Unión Magdalena también tuvo llegadas de contragolpe, de cierta manera estuvimos expuestos, pero al final logramos ser superiores”.



Sobre las rotaciones que realiza el cuerpo técnico, Páez remarcó que “las rotaciones, o como le llamamos ‘alternativas tácticas’ siempre las vamos a tener, así ganamos varios títulos acá y no vemos porqué cambiarlo. Estamos buscando jugadores polifuncionales que en cada entrenamiento estamos identificando quiénes pueden lograrlo. En este partido Christian Mafla jugó como central por izquierda y lo hizo muy bien. Consideramos que, en el fútbol moderno, los jugadores polifuncionales son necesarios, equipo que no presione, está mandado a recoger. A nosotros nos gusta presionar en zona alta, estamos contentos con los jugadores que cumplen varias posiciones, debemos jugar con todas esas posibilidades”.



Pompilio se refirió a Juan David Cabal y su expulsión. “Sentimos mucho lo de (Juan David) Cabal, un joven de Selección Colombia, que lastimosamente el árbitro fue muy drástico en su sanción. Junto con (Andrés) Perea tiene pocos partidos y Nacional tiene un gran jugador ahí, puede jugar como central, como lateral, tiene mucho qué aprender, pero creemos que puede ser el sucesor de Alexis Henríquez. A veces toma mala decisiones, pero en líneas generales lo vemos muy competitivo”.



Finalmente, habló sobre las sesiones de entrenamiento y cómo analizar lo que viene. “Ya tenemos planificados los próximos partidos que tenemos contra Deportivo Cali y Medellín, nos faltan pocas sesiones de trabajo para llegar a los 50 y así evaluar para qué estamos en los dos torneos que vienen”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín