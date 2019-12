‘No faltó comunicación, hubo proyectos distintos’: Lucas Pusineri

Lucas Pusineri viajará este jueves a Argentina para pasar el fin de año con su familia, después de quedar desvinculado del Deportivo Cali por decisión propia. Esta mañana, en rueda de prensa en la sede campestre de Pance, afirmó que no compartía algunas decisiones de la parte administrativa y lo mejor era hacerse a un lado, “con la frente en alto”.



Para nadie es un secreto que la oficialización del arquero David González fue ‘el florero de Llorente, y a eso se sumó la inminente llegada del chileno Ignacio Jara, por el que nunca le pidieron una opinión.



Admitió que hubo diferencias con el director deportivo, Miguel Cardona -que ya no está-, y aunque siempre se habló de un distanciamiento con el ex presidente Juan Fernando Mejía, el entrenador sostuvo que la relación entre los dos es buena, y que pretender volver en dos años al club verdiblanco.



Pusineri sonó para dirigir a Rionegro Águilas, situación que no fructificó, y ahora espera que haya una posibilidad en su país.



Sobre la verdadera razón de su salida explicó que “hubo algunas cosas que determinaron que yo fuera tomando una decisión que es incómoda, porque es un club que cuando vine en su momento a hacer la presentación había un poquito de prejuicio, venía de dirigir un equipo de la segunda categoría y era un reto importante poder asumir en un club tan prestigioso como el Deportivo Cali. Se dieron las cosas asumiendo ese rol, me queda la espina de no haber podido salir campeón en la Copa y en los cuadrangulares, que estuvimos muy cerquita.



Después, hubo algunas circunstancias que me llevan a tomar una decisión, últimamente no podía tener injerencia en algunos futbolistas que abandonarían el club y también en las contrataciones que estaban prácticamente consumadas, por lo tanto no puede que ser si uno no puede tener la injerencia en el armado del plantel en estos momentos, después tener la responsabilidad directa en un mes cuando empiece el campeonato, eso fueron tal vez las miradas distintas que hemos tenido, hoy por hoy tengo una aceptación muy importante por el trabajo, me voy por la puerta grande, con la gente, los empleados de la institución y los colegas”.



Acerca del caso de David González, nombre que filtró como refuerzo sin haber terminado los cuadadrangulares y de quien, al parecer, no estaba en los planes de Pusineri, señaló: “La realidad es que cuando tuve la primera charla con el Deportivo Cali uno obviamente no conocía la situación y acepté la situación debido a mi poco conocimiento de futbolistas y demás. Acepté gustosamente porque para mí era un reto, a medida que uno conoce los futbolistas a través del primer semestre sabe cuáles son las virtudes y tal vez las falencias, cosas que a partir de allí uno se va encontrando, pero cuando uno no tiene injerencia en la organización o en la preferencia de unos futbolistas, por decisión propia prefiero no rifar todo el prestigio que he ganado con resultados importantes, con un rendimiento de más de 50%. Evidentemente hubo ciertas diferencias que se presentaron en esta última etapa para desembocar en esa decisión, no puedo aceptar las situaciones en diciembre, porque ahora tengo un conocimiento directo de la materia prima, por lo tanto, si va a ser mi futura responsabilidad en el campeonato si tener injerencia, es algo importante".



Y añadió: "Después, creo que la comunicación siempre existió, va a seguir existiendo, pero los proyectos deportivos son diferentes y tenemos miradas que no coinciden, por lo tanto uno para que toda institución siga creciendo tener que estar alineados, cuando uno ve que no es de esa manera, uno toma la decisión de que venga un entrenador nuevo para que venga a tratar de explorar lo que la directiva disponga, yo seré un agradecido de la posibilidad que me dieron de poder ser el conductor del equipo y vendré con más fuerzas, con mayor conocimiento de lo que pasa acá, de cómo somos y esa fuerza me da a la posibilidad de lograr la estrella que tanto anhelo en este club”.



Seguidamente habló de otro nombre que le ha relacionado como nueva cara: Ignacio Jara, a lo que respondió: “Lo de Jara tampoco me lo consultaron, me enteré de él apenas en los últimos 10 días, no tuve ni la posibilidad de dar una opinión de él porque tampoco me lo habían pedido, esto pasó durante todo el año, fui aceptando cosas en diciembre cuando no conocía la institución, pero algo que ya conozco de ‘pé a pá’ no puedo dejar que no sea la fuente de consulta cuando la responsabilidad en el campeonato es del entrenador”.



Del tema del ex director deportivo Miguel Cardona, si era una piedra en el zapato, confesó que “sinceramente hubo diferencias, miradas distintas, proyectos deportivos distintos y eso hace que se vea desencadenante hoy en la institución, si uno no trabaja mancomunadamente, no coincido en que faltó comunicación, comunicación hubo de sobra, más no entendimiento en los proyectos, que s diferentes, el mío era que el Cali ganase y se potencializara al futuro. Cuando del otro lado no es así uno toma rumbos diferentes”.



Sobre si la presencia de Marco Caicedo como nuevo presidente podía haber cambiado las cosas, dijo que “esto no es una cuestión que cambie de la noche a la mañana radicalmente, una cosa es poder que las palabras suenan muy bien, muy lindas, pero de allí a la ejecución hay un paso importante. Con Marco tengo una muy buena relación a lo largo de todo el año, palabras de aliento para lo que él va a afrontar, evidentemente que la conducta de la institución en este aspecto me hace tomar una decisión que nada tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos días, no tengo ninguna oferta de otra institución ni de que no hayamos llegado a un acuerdo económico, esto no es ajeno a mi decisión de tener dignidad. porque me voy a mi casa mañana, ni tampoco se habló de dinero, tengo que tener dignidad para tomar distancia”.



¿Se le reventó el plantel? “Con el plantel me une un agradecimiento eterno por la receptividad que tuvimos durante todo el año, en 90 minutos no tuvo un día de descanso, eso habla que en el fútbol no es normal y eso hace que se lograra una identidad, nos faltó muy poquito para ser campeones de la Copa y para llegar a la final después de los cuadrangulares, los agradecimientos son eternos, ellos me creen, en un futuro eso se podrá repetir y los miraré a los ojos para lograr un título. Soy un agradecido por haber confiado en mí como entrenador, cuando venía de una liga de segunda división, con mucho esfuerzo pusimos el lomo, después en el segundo semestre desde mi lugar no pude tener una aceptación, con muchos jugadores que se fueron y muy pocos que vinieron, se fue deteriorando la relación, eso me hace que uno tome diferencias y sean equilibradas, cada uno toma su camino, los proyectos deportivos no se alinean y en el futuro seguramente nos volveremos a encontrar, me voy con la frente en alto”.

"No tenemos nombres concretos en este momento, nos llegaron muchas hojas de vida pero estamos haciendo el debido proceso. Tenemos varias posibilidades y vamos a buscar la mejor opción para el nuevo director técnico". Marco Caicedo.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/SnEDlb64Ry — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) December 10, 2019



Otro aspecto que produjo fisuras fue la alineación de Danny Rosero cuando su representante solicitaba la compra del otro 50% de sus derechos deportivos: “Son situaciones que se van teniendo, muchas veces en el fútbol no hay blanco ni negro, sino grises, y eso hace que uno asuma situaciones que no son del gusto de algunas personas, si opté porque Danny estuviera en la nómina titular es porque pensaba que él fue importante a lo largo de todo el proceso, fue el tercer goleador del equipo”.



Del bajón del volante Carlos Rodríguez: “Desconozco, el rendimiento de los futbolistas fluctúa, él tuvo u buen primer semestre, no tanto en el segundo, siempre en la toma de decisiones prioricé que el Deportivo Cali en la cancha que disputara un partido siempre pensé que el equipo volviera.



¿Por qué cree que volverá en dos años?



“Porque conozco la institución, me siento que estoy yendo, pero tengo la aceptación de la gente, en el 99% de la gente que ayer me manifestó pedía mi nombre. Me voy con esta Junta Directiva de muy manera, más allá que tengamos punto de vista diferente, pero si cambian las cosas a futuro volveré gustoso.



¿Tenía derecho a injerencia en el plantel, se siente manoseado?



“Cuando arribé al club no lo conocía, hoy mostrando respeto y dignidad, me parece que haber mostrado rendimiento con más allá del 50% del rendimiento del plantel sí debía ser escuchado”.



¿Es verdad que usted se quedaba si se iba Juan Fernando Mejía?

​“Es un rumor que no salió de mi boca, el trato es muy cordial de hombres que se respetan, que tal vez en esta parte del año no tenemos miradas iguales y proyectos alineados, por lo tanto cada uno elige cada uno, eso no significa que hayamos discutido, somos gente de bien que se respeta y el día de mañana cambian algunas situaciones uno podría volver”.



¿Le disgustó que no lo tuvieran en cuenta para las contrataciones?

“Lo lógico es poder tener la posibilidad es tener conocimiento del presupuesto para los refuerzos, y qué necesidad se tienen para potenciar el plantel, abrir una baraja de posibilidades y a partir de allí evaluar qué jugadores podrían venir a la institución, con muchas evaluaciones y tratar de bajar el margen del error, creo que la traída de jugadores debe ser algo conjunto entre el entrenador y la institución”.



¿Su renuncia ya la tenía pensada?

“Sí, esto se acentuó en los últimos días, uno venía conviviendo durante todo un año en el que pasaron situaciones mucho más puntuales y decisivas a lo largo que en 30 días se le da inicio a un nuevo torneo y uno no puede ser responsable si no tiene injerencia en el torneo, si para el hincha que va al estadio el responsable es Lucas Pusineri por aceptar las cosas, yo no puedo rifar, habiendo logrado buenos resultados a lo largo del año, no es fácil en 64 partido haber logrado un rendimiento mayor al 50%.



¿ Es verdad que las inferiores también causaron diferencias con los directivos?

“Muchas veces la información puede ir y venir de acuerdo con quién habla, la realidad indica que en el mandato de Lucas Pusineri se utilizaron 37 futbolistas, 21 de ellos de la cantera, que significa el 57%, el 25% de los goles (81) han sido de la cantera, significa que hemos entendido el ADN de la institución, es la única verdad, no hago otra cosa que decir la verdad, siempre prioricé que el Deportivo Cali ganara, hemos potenciado jugadores como Rivera, Balanta, Arroyo, Caicedo, Tapia, entre otros, 21, todos con un futuro muy positivo”.



¿Cuáles fueron las recomendaciones para refuerzos?

“Tenía una evaluación a lo largo del año, teníamos que ser coherentes, una coyuntura de lo que pasó en el año, tuvimos en el primer semestre 12 bajas y 7 altas, Rentería se iba ir a Atlético y lo hicimos quedar, Delorenzi no abía debutado como profesional, Mercado y Colorado venía de Cortuluá, Dinenno y Palavecino, después, en el segundo semestre tuvimos siete bajas: Vargas Delgado, Carbonero, Amaay, Chará, Anderson Mojica. Para ser reforzar vinieron Camilo Ariza y Mateo Puerta, de Tuluá. Se fueron cinco jugadores y le dimos prioridad a jugadores de la cantera. No voy a decir que puestos y demás, pero hay que traer futbolistas que puedan venir a acoplarse a quienes dejaron la vara muy alta, hay que buscar gente que tenga gol”.



¿Qué se lleva de Cali?

“Todo un recuerdo enorme, porque uno tiene que hacer toda una radiografía de lo que fue un año, vine aquí con un prejuicio, con una mano adelante y otra atrás, pero pude obtener buenos resultados, mi proyecto incumbe a mi mujer y a mis dos hijos, estar mezclado con los asociados y poder estar juntos, es una institución que quiero y me ha respaldado bien, tener la aceptación y el clamor de ser más la gente que me quiere en una institución que es muy exigente, que ahora vean una dignidad de juego, eso se valora y se respeta, seguramente tendrán un hincha más, me queda la espinita de haber logrado un título a pesar de haber estado muy cerca”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces