¿Se alejan dos figuras? Lo que cuesta conservar a Vergara y Rangel

América de Cali y su afición siguen disfrutando de la consecución de la estrella 14 en el fútbol profesional colombiano, pero también proyecta lo que será su plantilla del próximo año, en el que jugará la Liga y la Copa Libertadores, a la que regresa después de 11 años.

Por ahora solo se han confirmado los nombres del arquero Éder Chaux, con proceso en Selección Colombia, y el volante John Arias, procedentes de Patriotas de Boyacá, dos jugadores que podrían engranar bien en la propuesta de Alexandre Guimaraes.

Chaux es un guardameta de 27 años que vendrá a pelear el puesto con el brasileño Neto Volpi, quien terminó como uno de los más destacados del plantel en la consecución del título frente al Junior.

Por su parte, Arias tiene 22 años, es un volante chocoano de segunda línea que debutó pasó por Tijuana y Dorados en México y regresó a Llaneros en 2018 para luego descollar con Patriotas, con el que marcó cuatro goles esta temporada.

Mirando lo que tienen los escarlatas en la mitad de la cancha, sería una buena alternativa para rotar con Yesus Cabrera y Matías Pisano.

De otro lado, pese a que quedan seis meses para que se venza la opción de compra por Duván Vergara y Michael Rangel, se ha analizado bastante y es más factible la continuidad del extremo de Montería, pero parece complicarse la del atacante santandereano, no solo por los 3 millones de dólares de su cotización, sino porque el mismo Rangel les dijo a los directivos que lo dejaran salir en caso de fructifique una de las posibilidades que tiene para el fútbol internacional, una de ellas de México.

Sobre el caso concreto de Rangel, el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, escuetamente le dijo a FUTBOLRED que “no tenemos nada definido, no sabemos nada de qué va a pasar, el precio es alto. Para quedarnos con Rangel y con Duván necesitamos 10.000 millones de pesos, y en todo el año América da $8.000 millones de pesos, entonces imagínese, no hay con qué y no tenemos papá rico. La verdad es que vamos a ver qué hacemos”.

El dirigente señaló que una de las esperanzas después del campeonato en el segundo semestre es que aparezcan patrocinadores que aporten en ese objetivo de retener a dos jugadores que fueron fundamentales en la campaña.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces