Omar Duarte, a activar la racha goleadora en su tierra con Nacional

Las ocasiones perdidas aquella noche en Asunción son cosa del pasado para Omar Duarte, el delantero cucuteño quiere revancha en el ataque verdolaga y ser ese delantero que brilló con Atlético Huila.

En su visita a tierras motilonas, Duarte está ansioso de poder jugar y marcar esa diferencia que tanto necesita Atlético Nacional, un equipo que tiene uno de los peores promedios ofensivos en la presente Liga. “Cúcuta es un rival fuerte, para nosotros ganar es lo más importante”, comentó el ‘9’ verde.



Sobre su vuelta a la frontera, destacó estar “contento por regresar a la tierra donde nací, ojalá me den la confianza, pueda marcar y debemos traernos los tres puntos”.



En cuanto al presente de Nacional, señaló que “sigo trabajando de la mejor manera, estoy tranquilo, esperando la oportunidad. No estoy ansioso, estamos en un momento difícil y sabemos que no podemos dar ventajas”.



Finalmente, cómo se proyecta en el partido, siendo clave a la hora de que pueda cambiar el módulo y comparta el frente de ataque con Hernán Barcos. “Vamos con la mentalidad en sacar los tres puntos. Sumar de a tres da más confianza”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín