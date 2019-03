El amoroso respaldo de Higuita a 'Indio' Ramírez ante las críticas

Las lágrimas de Juan Pablo 'Indio' Ramírez conmovieron a muchos hinchas y a sus compañeros en Atlético Nacional.

Sus errores y la decisión del técnico Paulo Autuori provocaron el llanto del joven jugador, que además ha sido blanco de duras críticas de parte de los seguidores del verde.

Uno de los que lamentó al situación fue el preparador de arqueros René Higuita, todo un referente para jugadores jóvenes como Ramírez.



En un mensaje, con la foto del 'Indio' alzando el trofeo de la Copa Libertadores que ganó en 2016, dijo: "Siempre que dudes de lo lejos que puedes llegar .... solo recuerda lo lejos que has llegado , recuerda todo lo que has enfrentado , todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado".

Jugadores como Ceppelini también manifestaron su solidaridad y desearon que el jugador no se deje afectar por la situación y siga adelante, mejorando y aprendiendo de estas lecciones.