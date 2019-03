‘Garra charrúa’ de Ceppelini guio el rescate de Nacional frente a Cali

Quizás no sea el más habilidoso, ni el más explosivo, pero Pablo Ceppelini poco a poco se ha ido ganando su lugar en este Atlético Nacional que si bien, aún no despega en la Liga, logra mostrar detalles interesantes en la elaboración de juego ofensivo.

“Fue un partido muy bueno, de ida y vuelta, pero este grupo quiere lograr los tres puntos. Arrancamos dormidos, sabemos el gran rival que es el Deportivo Cali y ahora debemos pensar en el Cúcuta, hay que comenzar a ganar y trepar en la tabla de posiciones”, señaló Ceppelini.



Cuando ingresó sobre el minuto 39 del primer tiempo, el uruguayo ayudó a que el equipo se encontrara y generara más ataque, presionó y arrastró marcas para el gol de Sebastián Gómez, armó paredes y por poco lograba el empate terminando la etapa inicial. En el segundo tiempo su ímpetu no se calmó y producto de esa insistencia, anotó el 2-2 parcial. Fue solidario y puso un par de mano a manos que Vladimir Hernández y Hernán Barcos intentaron capitalizar, pero se encontraron un sólido Pablo Mina en el arco. Al final, fue reconocido por la Dimayor como el mejor jugador del partido.



“Por el manejo de las cargas, sabía que iba a ingresar en el segundo tiempo, tuve que entrar antes. Sabemos que vamos por un buen camino, es un proceso, pero debemos comenzar a sumar de a tres, nos van quedando pocas fechas y no hay espera”, explicó Pablo sobre su llegada al partido.



En cuanto al rival, indicó que “sabíamos que el Cali nos iba a venir a buscar, nosotros cometimos errores puntuales, José (Cuadrado) es un gran arquero, lastima esas jugadas, pero hay que mejorar y seguir trabajando para lo que viene. Yo soy un jugador temperamental, trato de transmitirle eso a mis compañeros, estaban un poco dormidos y por fortuna logramos rescatar un punto, aunque en el segundo tiempo hicimos todo para ganar”.



Sobre Juan Pablo Ramírez y como salió silbado del campo, Ceppelini comentó que “Juan Pablo (Ramírez) es un chico muy talentoso, es joven, un partido no lo va a condicionar. La gente siente mucho el fútbol y deben apoyarlo, yo lo aconsejo, me he hecho amigo de él y confío que va a salir de este momento”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín