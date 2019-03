El peso de ser el creativo en Nacional: un historial de decepciones

Pocos enganches o volantes creativos en la historia de Atlético Nacional tuvieron la relevancia como la de Macnelly Torres en el equipo. Por recordar algunos de épocas anteriores, estaría César Cueto, Alexis García y hasta el mismo Aldo Leao Ramírez como faros en el rol de volante creativo del equipo. Los tres ciclos del barranquillero, además de exitosos, marcaron esa función que sus reemplazantes no han podido cumplir. En FUTBOLRED, nos dimos en la tarea de nombrar a esos jugadores que intentaron sin éxito, reemplazar al ‘mago’.



Desde su partida para el segundo semestre de 2011, Santiago Escobar le brindó la confianza para ser el enganche del equipo a Edwin Cardona, aunque mostraba un buen nivel, el volante no lograba cumplir a cabalidad su rol. Jugadores como Jhon Valencia, pese a ser volante de marca, cumplía la labor de lanzador a los delanteros y hasta proporcionaba buenos remates de media distancia. Aunque estaba en el equipo desde 2010, Stalin Motta sufrió un par de lesiones de rodilla que lo limitaron a competir un lugar para ser el creativo ‘verdolaga’.

Macnelly llega en enero de 2012 y vuelve a partir a finales del primer semestre de 2013. En el equipo ya estaba Luis Fernando Mosquera, quien actuaba mediante la rotación que hacía el técnico Juan Carlos Osorio, aunque Mosquera se va del equipo al igual que Mac para el Deportivo Cali. Osorio con sus famosas rotaciones puso en la labor creativa a jugadores como Alejandro Bernal, Sherman Cárdenas y hasta Alexis Henríquez ocupó ese lugar. Sin el barranquillero, ese segundo semestre, no había un fijo en esa posición.

En el 2014, Edwin Cardona y Alejandro Guerra eran los encargados de conducir el ataque verdolaga. Campeones de Liga y Subcampeones de la Copa Suramericana, ambos jugadores cumplieron en labores ofensivas, aunque no alcanzaban a suplir plenamente ese rol de volante creativo. En 2015, Nacional trae a Yulián Mejía y Pablo Zeballos, pero ni el antioqueño que había jugado muy bien en Envigado como enganche, ni el paraguayo que usaba la camiseta 10, estuvieron a la altura.

En el segundo semestre de 2015 volvió Macnelly y armando juego con Guerra y Yimmi Chará, Nacional volvió a ser un equipo peligroso y efectivo. Esa base terminó en una gran Copa Libertadores en el 2016, donde en la fase de grupos, Nacional no necesitó de un ‘9’ de área ni a Chará para ser un equipo contundente. Para el 2017, nombres como el de Juan Pablo Nieto o Aldo Leao Ramírez, intentaron ocupar esa labor creativa, pero con intermitencias.

En el 2018 y con la llegada de Jorge Almirón, Macnelly Torres alternó entre la titular y la suplencia, el técnico argentino no le gustaba mucho jugar con enganche y empleaba hombres como Aldo Leao Ramírez y Gonzalo Castellani para armar juego en equipo. Siendo finalista, Macnelly se despidió de Nacional perdiendo su primera final con los verdes frente al Tolima.

Para el segundo semestre del 2018, llegó Juan Pablo Ramírez, el ‘Indio’ pidió la 10 para recibir confianza, pero no logró mostrar su calidad y determinó este año en usar la 21 en su dorsal, aunque todavía no ha logrado mostrar el buen nivel que motivó su regreso al equipo, tras su paso por clubes como Deportivo Pasto y Leones FC. Castellani y Aldo alternaron en esa posición, pero el equipo no generaba juego ofensivo como estaba acostumbrado.

En 2019 y bajo el mando de Paulo Autuori, llegó el uruguayo Pablo Ceppelini, aunque intenta ser ese creativo del equipo, es un jugador más mixto, que, con sus ganas y carácter, le da un aire fresco al equipo que durante muchos años tenía clave el puesto de creativo, pero ahora las ideas pasan en hombres como el de Hernán Barcos, que cuando se tira atrás ayuda a la generación de juego ofensivo en Nacional.



