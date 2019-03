‘Rescato el esfuerzo del equipo para conseguir el empate’: Autuori

Desde el 2 de febrero frente a Jaguares, Atlético Nacional no gana en la Liga I-2019, con 9 partidos disputados tan solo suma dos victorias, seis empates y una derrota. Marcando 8 goles y recibiendo 9, números que de a poco lo van dejando al margen de pelear la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Tras el empate 2-2 frente al Deportivo Cali, Paulo Autuori admitió que su equipo no jugó bien, pero que tuvo la valentía para sacar un empate contra un rival complicado. Sin embargo, las cuentas no dan y aunque quiere mantener un estilo de juego, este no le está alcanzando para conseguir los resultados deseados.



“Tuvimos un partido muy difícil, conseguimos un resultado feliz. Rescato el esfuerzo del equipo en haber conseguido el empate, tuvimos errores, no jugamos bien, en el último minuto pudimos ganar, más por las ganas, que por el juego. Hay que asumir y no crear excusas”, remarcó Autuori en conferencia de prensa.



Sobre el trámite del partido, el DT verdolaga precisó que “estuvimos abajo anímicamente, el primer tiempo fue para olvidar. En el segundo tiempo mejoramos nuestro juego, fuimos colectivos en algunos momentos, por lo tanto, no fue una característica. Después de los goles no estuvimos bien anímicamente, al final logramos un resultado que nos deja conforme”.



En cuanto al cambio de Juan Pablo Ramírez al minuto 39 del primer tiempo, el brasileño explicó que “Juan Pablo (Ramírez) no es ningún chivo expiatorio, lo que no acepto es que un jugador se vaya abajo anímicamente, hay que ser fuertes mentalmente. Hubo la posibilidad que el ‘indio’ (Ramírez) iba a jugar como titular. El cambio de Juan Pablo (Ramírez) se da porque estaba tomando malas decisiones en la cancha y como estábamos sufriendo. Necesitábamos un cambio y lo utilizamos. Cualquier cosa que le digan al ‘indio’ yo voy a estar al frente”.

Hablando del estilo de juego que sigue estableciendo Autuori con su equipo, resaltó que “hay entrenadores y jugadores que son flojos mentalmente, por una opinión externa quieren cambiarlo. Nosotros tenemos una convicción y la vamos a mantener”.



Además, dijo que “en todos los partidos de Nacional estamos jugando de la misma manera, debo continuar, uno debe tener una convicción, cometemos errores. Pero intentamos salir desde el fondo, pero mantener la misma idea. Creamos oportunidades para ganar, por un partido malo no lo vamos a cambiar. Pedagógicamente cuando pasan las cosas una vez es circunstancial, cuando siguen pasando es una característica”.



A contrarreloj, Nacional deberá atender tres partidos en lo que queda el mes de marzo: contra Cúcuta en la frontera el sábado 23, Tolima el miércoles 27 en Ibagué y Pasto en el Atanasio el sábado 30. Nueve puntos en los que debe intentar recuperar, para no perderle pisada a los ocho primeros de la tabla.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín