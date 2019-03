Atlético Nacional en mala racha visita al sorpresivo Cúcuta Deportivo 

Atlético Nacional visita al Cúcuta Deportivo este sábado desde las 5:00 p.m. Encuentro válido por la fecha 11 de la Liga I-2019. Tras el empate agónico frente al Deportivo Cali y con seis fechas sin ganar, el equipo verdolaga va a Cúcuta con la intención de ganarle a uno de los líderes del campeonato.

La frase ‘sin margen de error’ ha sido moneda corriente en este Atlético Nacional que aún no encuentra el rumbo en la Liga. Desde el 2 de febrero no gana y la situación es preocupante, si se tiene en cuenta que el equipo dirigido por Paulo Autuori ya no es tan sólido en defensa, su mediocampo no es tan confiable y en el ataque comete los mismos errores a la hora de finalizar las jugadas.



Pensando en enfrentar a uno de los líderes del campeonato, Paulo Autuori no realizó muchas variantes en los convocados pensando en conseguir su cuarta victoria en la Liga. 19 jugadores viajaron a la frontera, donde tendrá dos cambios; Jean Lucas Rivera salió para darle su lugar a Hayen Palacios, un jugador que puede ser extremo por derecha o lateral por derecha. Además, Cristian Moya ocupará el lugar que dejó Steven Lucumí quien salió golpeado frente al conjunto ‘azucarero’.



Para Autuori, el estilo de juego no va a cambiar, van a proponer su juego y espera que su equipo no cometa los mismos errores sufridos en otros partidos, donde apenas pudo sumar de a un punto.



“En 13 partidos que hemos jugado, unos partidos fueron buenos, otros no tanto. Hay que estar pendiente de sumar y tener sostenibilidad en el juego. Cada paso que demos adelante, debemos tener respuesta en lo que tiene que ver con el futuro”, precisó el DT brasileño.



Sobre el rival, Autuori indicó que “tenemos una expectativa alta para enfrentar al Cúcuta, es un rival que está haciendo una muy buena temporada después que ascendió de categoría. Esto es muy bueno para el campeonato”.



Además, “sabemos la dificultad que vamos a afrontar, ellos saben que no será un partido sencillo. Ojalá podamos hacer espectáculo”.



Por su parte, Hernán Barcos sabe que deben sumar de a tres si quieren seguir aspirando a clasificar a los cuadrangulares semifinales. “Necesitamos comenzar a ganar. Ellos vienen bien, nosotros confiamos en nuestro trabajo y esperemos sacar un buen resultado”, destacó.



“Los errores que estamos cometiendo, los estamos pagando caro. Es importante estar finos a la hora de definir”, agregó el argentino que jugará por primera vez en Cúcuta.



Para recordar el último partido que Nacional jugó en Cúcuta, hay que remontarse al 22 de noviembre del 2015. Por la fecha 20 de la Liga II-2015, los verdolagas ganaron con goles de Jonathan Copete y Sebastián Támara sobre el final, para los ‘motilones’ marcó Cristian Dájome tras pase de Martín Morel.



En cuanto al historial, se han disputado 184 partidos, donde Nacional ganó 78, Cúcuta 47 y 59 empates. Los ‘verdolagas’ marcaron 284 goles frente a 217 de los ‘rojinegros’. Cúcuta como local jugaron 92 partidos, donde ganó 33, empató 37 y perdió 22. Marcando 119 goles y recibiendo 99.

Cúcuta espera a Nacional con casa llena

Los “motilones” tendrían tres cambios en su nómina en comparación al equipo que afrontó la última fecha contra Bucaramanga. La expulsión de Diego Chica y la lesión de Erick Montaño harían que Jhon Hernández apareciera como volante de primera línea y no como generador de fútbol ofensivo. En Cúcuta se espera la presencia de al menos 35.000 espectadores para presenciar el duelo frente a los “verdolagas”



“Hemos trabajado de buena manera durante la semana y corrigiendo algunos aspectos donde evidentemente se han cometido errores. En casa no podemos dejar escapar puntos y para eso se ha preparado el grupo. Tenemos que plantear un partido inteligente, controlar el balón la mayor parte del tiempo y ser contundentes adelante cuando queden posibilidades para definir.”, comentó Jhon Hernández, volante del Cúcuta Deportivo.



Otra novedad en el Cúcuta Deportivo sería la reaparición del capitán Brayner García tras superar una lesión en el hombro. El zaguero central se mostró tranquilo con su recuperación y dijo estar disponible para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. En la parte ofensiva se daría la presencia de Jeysen Núñez desde primer minuto acompañando a Luis Miranda y Matías Pérez en la segunda línea de volantes.



“Queremos brindarle una nueva alegría a nuestra afición y por eso la preparación ha ido muy exigente para este partido. Sabemos que Nacional tiene buenos jugadores, pero en el General Santander las condiciones las debemos poner nosotros. Esperamos que muchos aficionados lleguen al estadio y nos acompañen para sumar tres puntos y recuperar el liderato de la Liga”, dijo el volante ofensivo Luis Miranda.

Alineaciones probables

Cúcuta Deportivo: Jhonny Da Silva (Juan Camilo Chaverra); James Castro, Brayner García, Javier López, Mauricio Duarte; Jhon Hernández, Harrinson Mancilla, Jeysen Núñez, Matías Pérez, Luis Miranda; Jonathan Agudelo.



D.T.: Sebastián Méndez



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado; Hayen Palacios (Carlos Cuesta), Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Christian Mafla; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.



D.T.: Paulo Autuori.



Hora: 5:00 p.m.



Estadio: General Santander.



Árbitro: Carlos Arturo Ortega Jaimes (Bolívar).



T.V.: Canal RCN



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín