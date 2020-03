‘Millonarios busca ser un equipo vendedor’: ‘Pitirri’ Salazar

En diálogo con Win Sports, Ricardo ‘Pitirri’ Salazar habló sobre el presente de Millonarios, la dura situación que atraviesan los clubes colombianos y los objetivos del conjunto embajador a futuro.



El dirigente deportivo del cuadro embajador aseguró que un objetivo de la directiva es tener un equipo vendedor, “ponerle cuidado a jugadores de futuro y así próximamente tener la posibilidad de vender jugadores al exterior”.

Comparado con el Tolima, el ‘Pitirri’ es consciente de que Millonarios “es un equipo con mayores exigencias” y por ello debe buscar jugadores que “puedan dar un gran nivel y mejorar lo que hay”.



A pesar de ello, afirmó que el club, por orden de la dirigencia, debe “darle la posibilidad a muchachos de abajo (divisiones menores) y otros que se puedan conseguir” para empezar a vender jugadores a futuro. Darles rodaje, mostrarlos y hacer negocio.



Respecto al tema deportivo y el duro comienzo en Liga, Salazar dijo que muchos de los resultados conseguidos “se dieron de manera injusta, creo yo, porque no los esperábamos ni los merecíamos”. Es consciente de que en el fútbol “solo se mira ganar” y por ello trabajan para “poner a Millonarios donde merece, aún falta el 60% del torneo y vamos a repuntar”.



Aclaró además que a pesar de tener un plan especializado para cada jugador, “planificar cada aspecto es difícil porque no sabemos cuándo empieza el torneo, ni si podemos contratar o no debido a la crisis económica de los clubes”.



Precisamente respecto a lo último, el ‘Pitirri’ puntualizó en que tanto Enrique Camacho, presidente del club, y Gustavo Sera, presidente de la junta directiva y máximo accionista, han estado pendientes de la situación. Agregó que los jugadores han manifestado estar abiertos a los cambios salariales



“Para nosotros es satisfactorio el buen recibimiento que han tenido ellos, manifiestan siempre que van a acompañar a los dirigentes y demuestran profesionalismo, no solo en el terreno sino también fuera de él”.