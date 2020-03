‘Somos vulnerables y dependientes de Dios’: reflexión de Daniel Torres

El colombiano Daniel Torres, jugador del Zaragoza, ha señalado que una vez que finalice la crisis del coronavirus todas las personas van ser "mucho más conscientes de las prioridades en la vida".



"Antes de que ocurriera esto quizá pensábamos que eramos intocables porque no habíamos vivido algo así como humanidad en los últimos tiempos y nos deja ver lo vulnerables que somos y lo dependientes de Dios. Por eso creo que nos va a hacer cambiar y tener una perspectiva diferente de la vida en general y de la nuestra en lo personal", ha resaltado en declaraciones a la página web del Real Zaragoza.



El jugador colombiano piensa que una vez que termine esta pandemia se le va a dar importancia a cosas que realmente la tienen y se verá cuáles son las prioridades en la vida de cada uno.

El centrocampista ha elogiado el trabajo durante este tiempo de las personas que están plantando cara a la enfermedad en primera línea y ha apuntado que el resto de la sociedad está viendo como hay profesiones a las que anteriormente no se les daba el valor que realmente tienen.



A este respecto ha puesto el ejemplo de los profesionales de la enfermería: "Antes quizá se pensaba que una enfermera no era tan importante como otros especialistas de la medicina y ahora nos damos cuenta de que dependemos de ellos y de su importancia, pero ellos también se han dado cuenta de eso".



El jugador sudamericano ha explicado que está pendiente de lo que ocurre en el país con la propagación del coronavirus y ha comentado que están "intentado cortar la propagación" y compartir el mensaje de los que ya lo están viviendo.



"De momento lo llevan bien pero temiendo que pueda pasar a mayores por la poca conciencia que tienen las personas. Ha pasado en Colombia pero también en otros países. Este virus es más de pensar en el otro que en uno mismo. Hay que dejar de ser egoístas y pensar qué puedo aportar para que otras personas no lo sufran aunque yo no lo pueda sufrir. Ahora se está en ese lapso en el que se toma conciencia para evitar que el impacto sea como aquí, que ha sido importante", ha analizado.

En el aspecto personal, el nacido en Cáqueza ha comentado que lleva bien la cuarentena porque tiene "la gran bendición" de estar acompañado en su domicilio por su esposa y sus dos hijas.



"Este tiempo está siendo muy ameno gracias a ellas. Estoy disfrutando del tiempo que podemos estar juntos y además comparten conmigo los ejercicios que me ha mandado el cuerpo técnico, adaptados a su edad y condición física, y eso hace más llevadero todo", ha asegurado.



Igualmente piensa que la situación por la que se atraviesa está permitiendo tener más tiempo para las personas a las que se ama y que no se les dedica en el día a día.



Daniel Torres espera que el trabajo que tienen que hacer los jugadores en sus casas sirvan para mantener la forma física y poder estar en buenas condiciones para cuando se reanude la competición. El centrocampista caqueceño dice echar de menos poder compartir con sus compañeros los entrenamientos y competir: "ponerte unas botas, tocar, balón y la afición".



"Ahora tenemos la ilusión de volver a jugar. Es como de niños, cuando pensabas que tus padres te va a dejar salir a jugar al fútbol. Esperemos que sea pronto. Será espectacular tanto para el equipo como para la afición reencontrarse y seguir luchando por ese sueño del ascenso", ha subrayado.