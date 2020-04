'Tema de rebaja salarial lo maneja mi representante': Guimaraes

A diferencia del técnico verdiblanco Carlos Alfredo Arias, que se encuentra solitario en la capital del Valle hace más de un mes, su colega de América de Cali, Alexandre Guimaraes, alcanzó a salir de la ciudad para reunirse con su familia en San José, de Costa Rica.



Lo hizo antes de que se cerraran los traslados aéreos y Costa Rica –aparte de compartir con sus seres queridos– dirige los entrenamientos virtuales del plantel escarlata. Su esposa es psicóloga y está acostumbrada al teletrabajo, al igual que uno de sus hijos, mientras el otro juega en Turquía.

Aunque es algo que algunos equipos ya resolvieron en Colombia ante la enorme caída de sus ingresos a causa del covid-19, ‘Guima’ dejó claro que la rebaja salarial es un tema que maneja su representante, directamente con los directivos rojos.



Con la serenidad de siempre, Guimaraes habló con el programa de ‘Taquito con Marino’ para dar un parte de tranquilidad por la forma en que cumple el aislamiento obligatorio: “Estoy en Costa Rica, prácticamente el último día pude salir, estoy con mi esposa y mi otro hijo, acá todo mundo bien, hemos estado siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones que se han dicho a través de todo este tiempo, prácticamente sin salir de la casa, evitando contacto, nosotros vivimos en un edificio en el que también hay unas normas para el uso del ascensor para evitar el contacto, lavándonos las manos constantemente y haciendo caso”.



El entrenador de origen brasileño sostuvo que “con el equipo seguimos el plan de entrenamiento que se habló en el momento en que esto se dio, sesiones virtuales, enviándoles los trabajos a los jugadores, preparando videos para ellos, algunas veces mandándolos, en otras yo conversando con algunos, así hemos estado”.



¿Cómo avanza la pandemia en Costa Rica? “Acá ha habido un control casi que desde que comenzó esta situación, la población es más pequeña, pero creo solo hasta ahora se tienen tres fallecidos, tampoco llega a los 800 infectados, así que todo depende mucho del ciudadano como tal, que es consciente de que la menor manera de evitar esto y que no siga creciendo la curva es quedándose en casa e intentando lo que se pueda estando aislado”.



¿Cómo pudo salir de Cali? su colega Alfredo Arias no alcanzó y está solo… “Es duro, lo que pasa es que nosotros hemos mantenido algo y es que cuando estoy trabajando por fuera mi esposa nunca está tiempo completo conmigo, siempre está entrando y saliendo; en esta oportunidad llegó una pareja de amigos de Costa Rica con ella y cuando empezó el rumor de que iba a empezar el cierre de fronteras ellos se fueron. Cinco días después la cosa fue tomando forma y tuvimos una reunión con el presidente y el cuerpo médico en la que se me autorizó salir, porque se sabía que esto iba para largo”.

¿Cree que esta interrupción será un alivio para recuperar lesionados o los perjudicará por el aire que había tomado en Chile? “La verdad es que nosotros con los objetivos que tenemos para este semestre era prioritario cerrar la primera vuelta de Copa Libertadores bien, hicimos un muy buen partido contra Gremio y ese juego nos dio una semana después la convicción de que podíamos ir a Santiago de Chile a plantear el juego conveniente para sacar un resultado positivo. Claro, cuando ganás afuera en Libertadores después de más de 11 años que América tenía de no ganar un compromiso en la Copa, más de visita, eso te da mucha confianza”.



¿Se enteró de la situación de los hinchas que los siguieron a Chile y los que iban para Brasil? “No tenía ningún conocimiento de ese caso, desconocía ese tema”.



¿A qué se dedica cuando terminan los entrenamientos? “En mi caso, después de tanto tiempo estar trabajando afuera y que muchas veces tener muchos ratos de soledad he aprendido a convivir con estas situaciones y para mí no es normal, pero he aprendido que uno debe buscar cosas por hacer, porque si no se hace eterno este parón. Mi otro hijo está en las mismas en Turquía, el fútbol también está parado allá y sigue esperando decisiones”.



¿En estos días de reflexión ha visto si su equipo necesita otro jugador en alguna posición? “No, estamos más que satisfechos con el plantel que se ha armado. Simple y llanamente en el torneo local ha sido un arranque extraño para nosotros, desde el punto de vista de no tener continuidad con un grupo base”.



¿América le ha hablado de un reajuste salarial por estos días? “En todos esos temas no soy el encargado de hablar, es mi representante quien tendría que ver esas cosas y en el momento de ello hablará con Tulio (Gómez)”.



¿A qué se dedica su hijo que vive en Costa Rica? “Estudió Cine, Televisión y Audiovisuales en España, después se metió en marketing digital y está en ese ramo. El otro hijo es jugador de fútbol profesional, milita en Turquía, ha jugado en Deportivo La Coruña, en Suecia, en Noruega, ha jugado dos Mundiales, con más de 110 partidos internacionales”.



¿Qué ha sabido del tema Michael Rangel, cuyo contrato vence el 30 de junio? “No hemos tenido ninguna charla porque creo que en este momento todas las atenciones del club están centradas en cuando se va a reiniciar la competencia”.

La Fifa sugiere que se amplíen esos contratos a los jugadores cuyo vínculo vence a mitad de año… “Eso lo tenemos todos claros, me imagino que también el club, con los casos también de Matías (Pisano), (Héctor) Quiñones, Pedro Franco, que son los que de momento me acuerdo, lo tiene el cuerpo técnico, ya es una situación del club, pero todos sabemos que con lo que está pasando se van a tener que extender los contratos hasta los términos de los campeonatos locales, que en Suramérica casi todos son de dos torneos”.



¿Le suena la propuesta de jugar a puerta cerrada o cree que es mejor que pase la epidemia para evitar contagios? “Si se está hablando de que debe haber mucho tiempo más de este tipo de relacionamiento jugar con público me parecería totalmente absurdo en estos momentos, por lo menos a corto plazo, así que la solución me imagino yo, va más por el otro tema, no es solo movilizarse, tomar vuelos, creo que está en una elaboración de protocolos, Esperemos”.



¿Usted cree que este año habrá más fútbol? “Creo que sí hay, he escuchado en otros lugares quiere recomenzar, esperemos, sigo insistiendo en el tema de los protocolos que se vayan a sugerir, que todos los protagonistas lo cumplan al pie de la letra, porque esto se puede complicar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces