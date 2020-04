Escape del fútbol: el arte escondido del técnico español de Envigado

Esta época de cuarentena, ha descubierto talentos ocultos de futbolistas y entrenadores de la Liga colombiana. El receso en el fútbol, ha motivado a que cambiaran las canchas y las charlas técnicas, por la cocina como Aldo Bobadilla o la pintura como José Arastey, técnico del Envigado Fútbol Club.

A través de las redes sociales del conjunto ‘naranja’, el español abrió su casa y mostró un hobby en el que descarga las tensiones del fútbol y se ilusiona con hacer una exposición de arte. “Quería mostrarles algo diferente al fútbol, además motivarles que además de los quehaceres del hogar y responsabilidades escolares o de su trabajo y su ejercicio diario, también busquen un oficio que les guste y en un futuro darles una profesión que les pueda ayudar. Hay gente que le gusta la poesía, otros el mantenimiento, la electricidad, entre otras cosas”.

Sobre su rutina, Arastey comentó que “en las mañanas tenemos entrenamiento con la plantilla de manera online, desde sus casas, donde les estamos animando para el regreso a la competencia. Este momento también es para felicitar a todos esos profesionales que están combatiendo este virus. Les cuento un poco de mi hobby que es la pintura, el dibujo y la lectura. Desde que llegué a Colombia prefiero esto antes que la televisión. Me gusta pasar el tiempo libre pintando y escuchando música”.

Pinturas del DT de Envigado Foto: ENVIGADO

En cuanto a lo que le gusta de ese arte, José describió que “me gusta jugar con la textura, los colores, hago mucho el trabajo con pincel, aceites mezclado con pastas. Me gusta que haya muchas grietas, que tengan fuerza. Me gusta también pintar en gran formato de 1.20 x 1 metro, pero también cuadros de 60 cm x 40 cm. Yo creo que es más expresionismo, que deforma un poco la realidad. Tengo varios referentes y en algunas frases de canciones, como el grupo de rock Supertramp. Otro de mis referentes es el alemán Gerhard Ritcter. También me gusta dibujar cuerpos o partes del cuerpo, también me baso en esculturas. Soy muy de Picasso, Dalí, Goya, artistas españoles”.

Son alrededor de 13 cuadros que tiene en su apartamento y decoran los diferentes espacios de su hogar. “Mi casa está llena de obras y espero algún día hacer una exposición de arte, para que la gente la pudiera ver en persona y aprecien las texturas. Como ahora están cerrados los sitios de pinturas, me he dedicado a dibujar, ahora estoy trabajando en unos dibujos basados en el Guernica de Picasso”, concluyó.

Este video realizado por Arastey, hace parte de una nueva sección que realizan desde Envigado, donde quieren mostrar otras facetas de sus deportistas, aficionados y colaboradores a través del hashtag #MiPasiónFueradelFutbol de igual manera, esperan que los hinchas naranjas se unan a esta iniciativa y divulguen sus talentos que complementan al fútbol.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8