Juan Dinenno no olvida lo que vivió con la camiseta del Cali

Juan Ignacio Dinenno ha dejado huella en los últimos equipos por los que ha pasado. Hecho profesional en Racing de Avellaneda, llegó al Barcelona de Ecuador y luego al Deportivo Cali, cotizándose de tal forma que arribó esta temporada a Pumas de México, donde los aficionados ya disfrutan de sus goles y una encuesta lo dejó como el mejor refuerzo de la institución.



Pablo Guillermo, de Racingmaniacos, medio que sigue al cuadro albiceleste de Argentina, habló con el atacante gaucho sobre la forma en que afronta el aislamiento obligatorio y los recuerdos que le dejó el Cali, aunque lamentablemente no pudo ser campeón.

Acerca de lo que vive actualmente, dijo que “muy tranquilo, nosotros como futbolistas en la Liga Mexicana paramos hace ya bastante tiempo, tenemos la recomendación de quedarnos en casa, pero el día a día tanto en Ciudad de México como en el resto del país hay muy pocas restricciones y la mayoría de la gente anda en la calle”.



Sobre las estadísticas de la pandemia en ese país, Dinenno agregó que “todas las noches dan el reporte diario, el Ministro de Salud dio en el reporte del 9 de abril que había 3.000 casos aproximadamente, pero ellos tienen un sistema de testeo que en realidad ellos estiman que por cada caso testeado hay 9 que no lo están, y que para ellos hay más de 25.000 casos en realidad, es lo que por allí en algunos otros países no dicen porque la verdad porque asustan a toda la población, y la gente ha empezado a tomar un poco de dimensión”.



Al igual que todos los equipos del mundo, cumplen con sesiones de entrenamiento en sus casas: “Como recomendación del club tenemos un plan de trabajo que estoy cumpliendo por un tema de cuidado personal y soy consciente de que es mi granito de arena en esta situación”.



“Nos mandaron un sistema de entrenamiento, una rutina que controlamos vía grupo de WhatsApp, es cierto que hay clubes que lo hacen por aplicaciones, el plantel es muy bueno, la confianza que hay hacia el profesionalismo del grupo es muy bueno, somos conscientes de que si poníamos un horario era difícil porque además estamos tratando de entrenar más sobre lo que es lo aeróbico y corremos en cinta”.

Para él, no es difícil entretenerse en su hogar: “Tengo un hijo de 1 año y 10 meses que me la hace bastante fácil en el sentido de no desesperarme, con él todos los días tengo que tratar de inventarme algo nuevo, que lo pase lo más ameno posible, entrenando y tratando de que esto pase lo más rápido posible”.



Llevaba 4 goles en 7 partidos hasta el momento de la interrupción de los campeonatos en México, algo que lo llena de orgullo: “He tenido un buen paso en los clubes donde estuve, por suerte, más allá de algunos altibajos, en Barcelona y Cali que son dos clubes gigantes y no pudimos conseguir un título, que es el objetivo, pero traté de darles lo máximo al día a día y es gratificante que la gente lo reconozca”.



Sobre su nueva etapa en México, señaló que “ahora recién llegué en enero a un club que me costó mucho, hoy quiero disfrutar y poder devolverle a un club como Pumas que hizo un esfuerzo enorme para contratarme, me siento totalmente responsable de poder ser en este club lo que ellos desean que sea, también es un reto personal”.



¿Se enteró de la encuesta? “No sé si de Pumas o del torneo actual, vi algo, pero no soy mucho de ver ese tipo de cosas, la opinión popular depende mucho del rendimiento, darle mucha importancia cuando a uno le va bien también significa darle importancia a cuando a uno le va mal”.



El argentino se refirió también a las cosas buenas que aprendió durante su estadía en el cuadro azucarero del Valle, con el que anotó 28 goles en más de 50 partidos durante 2019: “En Cali te incorporan mucho los valores del club y tienen una historia muy linda. Siempre fue un club de socios”.



Finalmente, habló del sinsabor que representó no poder celebrar en la Copa Colombia del año pasado, que ganó el DIM: “En Cali perdimos la final de la Copa y es una espina que me quedó. Ese club se merece salir campeón todos los años. Con Pusineri de entrenador hicimos un gran año y aprendí muchísimo de él”.