‘Vélez debe dar un paso al costado’: presidente de un club explota

La situación entre Dimayor y los clubes del fútbol colombiano está cada vez más complicada. El dinero de la TV internacional, las continuas críticas, el futuro del fútbol femenino y diversas opiniones contrarias han generado que la gestión del presidente Jorge Enrique Vélez esté en entredicho.



En esta ocasión, Carlos Zuluaga, presidente de Equidad, habló con Caracol Radio y criticó fuertemente al mandatario.

Primero se habló del fútbol femenino. Zuluaga manifestó que “no se ha abordado bien el tema” debido a las circunstancias económicas actuales, pero resaltó que “hay que hacerlo, lógicamente mirando los tiempos”.



Precisamente respecto al tema económico, uno de los principales problemas, afirmó “esto se arregla con 22 mil millones de pesos, a modo de préstamo, y en el fondo de la Federación hay 15 mil”. Por lo anterior, es consciente de que “la crisis está dura y no se ha hecho una buena gestión”.



Agregó además que la reunión del pasado sábado, en la cual no estuvieron nueve clubes incluido Equidad, debió hacerse en otro momento y buscan “proponer que se añada el tema financiero, la credibilidad de la gente y el VAR”.



Otro de los problemas es exactamente la relación del fútbol colombiano con el exterior, por llamarlo de alguna manera. “Necesitamos un vocero, no solo ante el Gobierno sino también ante la opinión pública”, resaltó el presidente de Equidad.

Así las cosas, Zuluaga considera que “cuando tenemos al frente de Dimayor a una persona que se desgasta con todo el mundo, por supuesto nos debemos preocupar”. No en vano “hay un desgaste total por lo menos de 10 clubes, aunque sé que hay muchos más”.



“Creemos que esta situación necesita de liderazgo y aquí hay ausencia de eso”, añadió el presidente de Equidad.



“La gestión de Vélez no ha tenido resultados concretos para el bien del fútbol colombiano” dijo el dirigente y por absolutamente todo lo anterior, cree que la solución es que el mismo Jorge Enrique Vélez“dé un paso al costado”.