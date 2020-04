‘Íbamos a Bogotá y nunca clasificamos’: Maturana ‘repartió palo’

Francisco Maturana es para muchos el mejor entrenador en la historia del fútbol colombiano. Sus amplíos conocimientos respecto al balompié y el reconocimiento a nivel internacional, le dan toda la autoridad para hablar y criticar situaciones actuales.



Por ello, en diálogo con Caracol Radio, ‘Pacho’ manifestó su preocupación por el fútbol sudamericano y trajo a colación una de las más grandes críticas que tuvo durante su periplo como seleccionador nacional.

Precisamente respecto al tema Selección, el DT afirmó: “Ahora te hablan de Barranquilla como casa de la Selección, cuando a nosotros nos tocó pelearnos para que realmente lo fuera. Antes íbamos a Bogotá y nunca clasificamos”.



Recordemos que durante los años 90, Colombia disputo las Eliminatorias al Mundial en Barranquilla y consiguió la clasificación. Para Corea-Japón 2002 cambió a Bogotá (no clasificó), rumbo a Alemania 2006 regresó al Metropolitano (pero nuevamente falló) y para Sudáfrica​ 2010 alternó a la capital con Medellín (otra ausencia más). En Brasil 2014 y Rusia 2018, la casa volvió a Barranquilla y se logró la clasificación.



Con lo anterior, Maturana armó el debate respecto a las ventajas que otorga Barranquilla como sede.

Por otro lado, el que fue entrenador de Once Caldas, Nacional, Millonarios y América sentenció que el fútbol en Sudamérica “está presa de los versos y ausente de los principios”, motivo por el que “nuestros equipos van al Mundial de Clubes y ya no ganan”.



A lo anterior le agrega que el problema no es de formación puesto que “hoy como nunca, Europa está llena de sudamericanos”.



Por último, resaltó en reiteradas ocasiones que “el fútbol de acá anda mal”. “Ya no disfruto el fútbol de ahora porque los jugadores no lo disfrutan, ahora todo está ligado a la inmediatez”, culminó.