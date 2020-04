Inaudito: Emery culpó a su ex de mala racha en Arsenal, la llamó bruja

Hay hombres que enfrentan sus fracasos, reconocen sus equivocaciones y hacen esfuerzos por evitarlas en el futuro. Hay otros que buscan y buscan excusas hasta encontrar una que les quite la presión de no haber hecho el mejor trabajo posible. Así, como Unai Emery.

El veterano entrenador español ha encontrado una razón, entre lo absurdo y lo desobligante, para explicar su pobre rendimiento en el Arsenal de Inglaterra, de donde fue despedido por culpa de los malos resultados.



Según una entrevista concedida al diario británico The Sun, el DT resolvió culpar a su exnovia, Sacha Wright, a quien llamó "bruja blanca".



“Me dijo que era una bruja porque le había traído mala suerte. Me dijo ‘el día que rompimos empezamos a perder’. Estaba tan estresado que su mente estaba en el lugar correcto después de una separación”, dijo.



Según ella, no es fanática del fútbol y no sabía bien quién era él, empezaron a salir en agosto de 2018. "Me dijo que trabajaba en la industria del deporte y que su inglés era malo porque acababa de mudarse. Me invitó a salir, pero no quería ir a ningún lugar que estuviera lleno... regularmente detenía la conversación para poder revisar las palabras en Google Translate con su teléfono”.

Sacha, exnovia de Emery Foto: Tomado de Instagram, diario The Mirror



Sacha contó que Emery era obsesivo con el trabajo: "Incluso se acostaba en la cama con un partido en el ordenador y otro en la tablet. Era un poco molesto, pero era su rutina y la acepté”.



“Si nos encontrábamos con alguien, él nunca me presentaba como su novia. En septiembre le dije ‘si no vas a presentarme a la gente, ¿cuál es el punto de esto?’. Me dijo que necesitaba más tiempo y le dije que ya había tenido suficiente y terminamos”.



La prensa británica asegura que después de esa ruptura hubo un nuevo intento que apenas duró unas semanas y entonces la ruptura fue definitiva. Fue cuando cayó decididamente el rendimiento el Arsenal y Emery, finalmente, fue despedido y reemplazado por Mikel Arteta.