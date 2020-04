¿Andrés Roa de regreso a Cali? El colombiano aún no sabe su futuro

El futuro del colombiano Andrés Roa aún está en veremos, en Argentina, el diario ‘Olé', publicó en sus paginas el reclamo por parte del Deportivo Cali a Independiente de Avellaneda por el incumplimiento de la cuotas de pago acordadas para diciembre del 2019 y el 1 de marzo del 2020.

Independiente adquirió los servicios del jugador colombiano a mitad del año 2019, en los que le abonó al Deportivo Cali, una suma de 900.000 dólares por el préstamo del futbolista con el compromiso de que si se da una opción de compra, el club de Avellaneda debería abonar otros 900.000 dólares por el 80% de los derechos, en dos cuotas pactadas.



El 15 de diciembre de 2019, el presidente del club argentino anunció que ejecutarían la opción de la compra del 80% de los derechos de Roa, en lo que se estipularon dos cuotas de pago al Deportivo Cali, la primera, a finales de diciembre por 450.000 dólares, y la segunda, por la misma cantidad de dinero, el 1 de marzo del 2020.

Los directivos del Deportivo Cali, aseguraron que Independiente no cumplió con el contrato y no realizó ningún abono a la deuda, las directivas ‘azucareras' intentaron comunicarse con independiente pero no han recibido respuesta en ninguna de las ocasiones, razón por la que si las situación sigue así, reclamarán el regreso de Roa a tierras colombianas.

De no recibir ninguna respuesta o negociación de pago, Roa deberá salir de Independiente el 30 de junio y regresar a Colombia con el Deportivo Cali, El equipo colombiano se ha mostrado firme en la decisión de reclamar el regreso de Roa si no se paga el total de la deuda, situación difícil para Independiente ya que presenta deudas por más 9.830.000 dólares.

La noticia no gustó para nada al técnico Lucas Pusineri, quien estaba conforme con el rendimiento del jugador en los últimos partidos. Roa, en días anteriores, antes de conocer la noticia, afirmó que le gustaría quedarse mucho más tiempo en el club y pode portar el número 10 en algún momento.