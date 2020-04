¡Los jóvenes piden la palabra! Estos son los más destacados de la Liga

Decíamos, no hace mucho, que el torneo colombiano tiene un promedio de edad demasiado alto, que con 27 años y 177 días de promedio, parece más una opción para jugadores consolidados que para aquellos que buscan una oportunidad para cumplir el sueño de niño.

Y es un poco así, pues todavía se anuncian como grandes fichajes jugadores con gran pasado pero regular presente, muchos por encima de los 33 años, que dan la idea de estar buscando más estabilidad económica que buenos desafíos.



La política de Envigado, de ser formador de talentos más que un protagonista en la parte alta de la tabla, lo mantiene como el de menor promedio de edad en la Primera A: 24 años y 325 días.



Es usual lo de Envigado pero no es alentador que otras canteras, otrora ricas y exportadoras, como la del Deportivo Cali, por ejemplo, no estén en el top5 de los equipos jóvenes.



Pero, insistimos, la buena noticia es que hay un par de excepciones que rescatan esa ilusión del amateur y levantan la mano a la hora de buscar jugadores con el rótulo de revelaciones.



De la casa naranja es el jugador más joven en disputar un partido en la actual temporada. Su nombre es Jhon Durán, quien jugó su primer partido como profesional en el duelo contra Boyacá Chicó, en el Polideportivo Sur, el 25 de enero pasado, con 16 años y 43 días de edad.



El que le sigue en el top5 es Camino Mena, del Pereira, quien se estrenó el 2 de febrero contra Cúcuta, a la edad de 17 años y 124 días. El tercero más joven es Juan Mosquera, del registro del Medellín, y su primer juego, contra Patritoas el 7 de febrero, lo sorprendió con 17 años y 155 días.

Para cerrar, Juan Cuesta, otro talento del Poderoso de Antioquia, apareció en escena nada menos que contra Junior, el Primero de febrero pasado, con 17 años y 357 días. Y Andrés Arroyo, con 18 años y 5 días, jugó su primer enceutnro contra Bucaramanga, el 25 de enero pasado.



Pero más que el debut, que no es poco dadas las pocas oportunidades que hay para muchos talentos, hay quienes a ese primer partido le han sumado el colofón, lo más difícil que hay por hacer en el fútbol: el gol.



El jugador más joven en marcar en la actual Liga I Betplay fue Delio Ramírez, del Pereira, quien se reportó con un gol contra Jaguares, el 19 de febrero, a los 19 años y 86 días.



Le sigue Juan Marín, del Cúcuta, en el duelo contra La Equidad del 23 de febrero, con 19 años y 188 días. Y después de él, Yadir Meneses, del Envigado, en el duelo contra Buaramanga del 16 de febrero, a la edad de 19 años y 321 días.



Andrés Balanta, un 'experimentado' en divisiones inferiores de Selección Colombia, mundialista en Polonia y protagonista en el reciente Preolímpico del Eje Cafetero que no dejó buen recuerdo, tuvo revancha con su club, el Deportivo Cali, el 7 de marzo pasado, con 20 años y 49 días.



Marcelino Carreazo, una de las apuestas del Once Caldas, cierra la lista de jóvenes anotadores, con un gol nada menos que en la nueva edición del clásico cafetero, contra Pereira, el 2 de marzo pasado, con un buen tanto, a los 20 años y 76 días.



Sí, la distancia con los Vinicius y Rodrygo del Madrid, los Ansu Fati que se estrenan con Messi, los Curtis Jones que debutan con golazos en el iverpool es sideral.



Pero dadas las condiciones del fútbol local y esa tradición tan nuestra de que los grandes talentos parecen surgir a pesar de las circunstancias y no como producto de ellas, algo es algo. Esta parálisis actual, producto de la pandemia del coronavirus covid-19, debería llamar al menos a la reflexión y luego a la consolidación de un plan más organizado, menos politizado y más atado a las condiciones que a los contactos, para que la próxima vez no hablemos de excepciones sino que tengamos bases ciertas para no nadar en el mar de dudas que es hoy el fútbol juvenil de Colombia.