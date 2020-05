Luis Paz, sin censura: el adiós de Guimaraes y problemas de América

Varias cosas copan la atención del plantel profesional de América de Cali, empezando por la forma en que se implementarán los protocolos para el regreso a entrenamientos individuales, la suspensión del contrato a los miembros del cuerpo técnico y la continuidad de algunas de sus fichas clave.



Hace apenas un día se filtró a la luz pública la suspensión del vínculo de Alexandre Guimaraes y compañía, versión contada por el propio entrenador y que causó gran sorpresa en el grupo, ya que aparte de que llevaron el timón para el título de la Liga II-2019, al momento de la interrupción de las competencias se veía una mejor cara del equipo. Lamentablemente, la parte financiera -venida a menos por la pandemia- pesa más que la deportiva.

FUTBOLRED contactó al volante Luis Alejandro Paz, uno de los habituales titulares, quien sobre la autorización a prácticas en el fútbol colombiano desde el 8 de junio, declaró: “Contento por retornar de nuevo a las canchas, Dios mediante. Una luz para volver entrenar, así sea individual, para tener competencia. Como veía las cosas creí que iba para más tiempo, afortunadamente se dio antes y Dios permita que todo salga bien. Vamos a esperar a ver cómo empieza el cuerpo a sentirse cuando ya estemos en entrenamientos, allí empieza a tomar forma y a acondicionarse a algo similar a la competencia”.

¿Cómo tomó la suspensión del contrato del técnico Guimaraes?: “Una noticia desconcertante, triste para ese tipo de decisiones que uno a veces no entiende, que de pronto lo dejan uno como desarmado y con la incertidumbre de qué es lo que se quiere o qué es lo que se piensa hacer. Por ese lado es triste saber que se tomó la decisión de la cancelación del contrato del ‘profe’ y de esa manera cómo la han hecho, no me pareció la forma”.

El hincha está dolido con la noticia y a usted se le reconoce que siempre habla de frente en América… “Uno tiene su pesar, su forma de ver las cosas muy personales y con base en eso así es cómo uno actúa, ya las directivas y demás tienen su forma, así como de pronto uno no las comparta mucho, ellos son los que toman las decisiones y toca hacerle frente a esto”.

¿De pronto hay nostalgia porque fue el técnico que los sacó campeón?: “son situaciones que ahora nos toca vivir y tratar de seguir adelante para que esto pase rápido, sabemos cómo es el fútbol, después de que las cosas salgan bien la gente no recuerda lo que ha pasado, esperemos poder reiniciar entrenamientos, empezar a tomar de nuevo la forma del equipo y que obviamente nos vayan acompañando los resultados para que ese golpe tan fuerte que fue la decisión de lo del ‘profe’ y otras que se han tomado no nos afecten tanto”.

¿Usted cree que podría echarse atrás la determinación, cuando los vuelos internacionales se abren el 1 de septiembre? “Hemos visto que se han hecho vuelos humanitarios desde todos los países y esa una forma de que el ´profe’ pudiera llegar al país, creería que por ese lado no es tanto, más bien esperar que Dios mediante ellos puedan echar eso hacia atrás, llegar a un acuerdo y pueda continuar para que de esa manera poder continuar este proceso que se tiene y ojalá toda decisión que se tome sea acertada, obviamente eso se va a ver después cuando se obtengan o no los resultados”.

Pero el argumento de Tulio Gómez es la parte económica... “Eso es lo que uno puede percibir, pero como dije anteriormente, hay maneras, hay formas, pero uno está viendo los toros desde la barrera y uno desde el interior no sabe por qué don Tulio habrá tomado esa decisión, él tendrá sus razones, siempre he dicho que desde afuera es muy fácil hablar, ellos que están allá adentro tienen más concreta la situación económica y el porqué de cualquier decisión que se va tomando en este momento”

¿Duele porque en el último partido de Copa Libertadores se vio una nueva cara del conjunto? “El equipo en ese momento estaba de nuevo compenetrándose bien, los que habían llegado con los que estábamos, venía de menos a más, gracias a Dios. Pero son decisiones que se toman por X o Y situación, en este momento por la pandemia y la situación económica ve uno que están mirando cómo tomar decisiones y ante eso esperar que todo vaya sucediendo y esas decisiones sean lo más acertadas posible”.

En junio también se vencen opciones de compra de compañeros como Matías Pisano y Michael Rangel, ¿cómo analiza ese aspecto?: “Son temas que uno desde la barrera no puede opinar, porque no sé cómo son los casos personales, la situación real del equipo económicamente, qué tan golpeado esté, si pueden o no sostener, qué tanto puedan ceder las partes para llegar a un acuerdo, son situaciones que están trabajando o mirando para decidir lo mejor para el jugador y el equipo”.

¿Le preocupa que se puedan ir piezas importantes del equipo? “Sería muy triste, sabemos lo que está formado, el grupo humano que se tiene y uno que ya lleva algunos años jugando sabe que es difícil compenetrar un equipo de esta manera y que de pronto se desarme es triste, pero hay que esperar, no apresurarnos a decir cosas que ahora no vayan a pasar y esperar que la Junta Directiva tome las decisiones acertadas y que el equipo continúe para que después cuando se reanude esto el grupo siga de buena manera”.

¿Los efectos de la pandemia golpearon más fuerte al América? “A América, a los jugadores, a todos, a todos los equipos a nivel mundial, a todos los sectores económicos ha afectado, son situaciones de la vida, hay que aprender de esto, amarrarnos los pantalones y echar pa’lante porque no hay de otra”.

Hay que jugar con quiénes lleguen y quiénes estén en el momento de reiniciar la Liga… Esto es fútbol, esto es cambiante, aquí nadie es indispensable, nadie es fundamental, a medida que van pasando dos o tres temporadas eso va cambiando, llega uno, se va otro, y todo sigue. Sí da tristeza porque es un plantel que se ha armado de buena manera, que ya tiene una identidad y demás, pero uno es un trabajador de esto y conoce cómo es la situación cuando se toman decisiones de cambio de técnico, de cambio de jugadores, uno eso ya lo ha vivido anteriormente, eso es lo que nos tocó y vamos para adelante”.



Sin embargo, Paz concluye que hay que ponerse en los zapatos de los directivos, concretamente del máximo accionista, Tulio Gómez: “Es muy fácil hablar desde la barrera, pero ellos que están adentro los que saben con cuánto dinero cuentan y cómo está la situación real del equipo, cómo es la situación de cada jugador y cuerpo técnico, solo ellos lo saben, esa parte económica uno no la puede cuestionar ni opinar mejor porque uno no sabe, respecto a eso trato de nunca opinar, ellos saben cómo toman sus decisiones y esperemos que sean las más acertadas para el bien de todos”.



