¡Nada alentador! Tulio Gómez habla de la salida de Guimaraes y más

Recientemente se conoció la salida de Alexandre Guimaraes, quien tiene el contrato suspendido desde mayo 14 y finaliza su vínculo con el equipo el 14 de junio.

Tulio Gómez habló con el diario El País sobre el la situación financiera del equipo escarlata y la decisión de no continuar con el técnico que los llevó a ser campeones en el 2019.

“El profesor Guimaraes es un caballero, un excelente técnico y manejador de grupo, nos dio un título, pero lamentablemente no es posible sostenerlo por los costos y las pérdidas que hemos tenido por causa de la pandemia del coronavirus. Por eso fue suspendido su contrato", explicó.

El máximo accionista de los escarlatas no fue muy claro sobre la posibilidad de volverlo a contratar pronto, pues detalla más problemas que soluciones en sus palabras.

“Él y los demás integrantes del cuerpo técnico se fueron desde marzo, no sabemos a ciencia cierta cuándo se reactive la Liga. Guimaraes está en Costa Rica y no puede venir a Cali antes del 1 de septiembre por el cierre de fronteras, no podemos pagarle a un técnico que es costoso, mientras que el equipo no está recibiendo ingresos. Es que no es posible renovarle contrato en esta incertidumbre, sé que esto nos afecta a todos, pero la situación económica del equipo es muy delicada. La única posibilidad sería contratarlo cuando pueda regresar a Cali, porque no lo puede hacer antes del 1 de septiembre, y por menos salario.", dijo.

Se ha especulado con que Juan Cruz Real, asistido por Jersson González, tomaría el cargo de entrenador de América, pero Tulio Gómez no quiso revelar detalles.

“Tendremos que contratar a un técnico al que le podamos pagar. Siempre suenan nombres, pero tiene que ser alguien al que le podamos pagar", añadió.

Y es que la situación financiera en América es tan difícil, según lo expresado por Tulio Gómez, que además de Guimaraes, quien se redujo el salario, seguirían saliendo personas del equipo.

“Será muy complicado renovar contratos en medio de esta incertidumbre. Nosotros quisiéramos que nada cambiara, pero no se podrán renovar contratos. La plata que dejamos de percibir por televisión, taquillas, patrocinios y mercadeo es gigantesca, y América tiene una nómina muy costosa que reforzó, inclusive, de cara a la Copa Libertadores, pero nadie esperaba este tema de la pandemia. No es culpa de nadie, pero hay que tomar este tipo de decisiones", expresó.