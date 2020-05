Nada que agradecer a los directivos: el adiós de Ortiz de Millonarios

Se confirmó lo que se temía y parecía inevitable: Jorge Ortiz dejó de ser jugador de Millonarios, pues el equipo bogotano decidió no ejecutar la opción de compra que tenía del atacante costarricense, que estaba en préstamo del Herediano. El goleador tico se despidió este sábado en sus redes sociales y lamentó no poder quedarse en el club embajador.



“No continúo en Millos, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, los directivos decidieron no ejercer la opción de compra”, comentó Ortiz en su mensaje de despedida.



Luego, empezó a agradecer a todos los que han hecho parte de su experiencia en el fútbol colombiano, comenzando por Jorge Luis Pinto, “por confiar en mi trabajo, por traerme a este hermoso país y a este gran club como lo es Millonarios”.



“Gracias a mis compañeros, por toda la ayuda que me brindaron en este tiempo especialmente a la familia Silva, Arango y Pérez en su momento, les deseo los mejor del mundo en lo futbolístico y en lo persona”, continuó el tico, quien hizo buena amistad con Mackalister Silva, ‘Chicho’ Arango y Juan David Pérez.



“Gracias a los Doctores, Fisioterapeutas, Psicólogos, Nutricionistas, Utileros, son personas increíbles. Y por último, gracias AFICIÓN por el apoyo que me dieron desde el día 1 hasta el día de hoy, siempre los voy a llevar en mi corazón, son una afición espectacular, que apoya en los malos y buenos momentos, quiero que sepan que siempre trate de dar el máximo en cada partido; que sabía en la institución en la que estaba y la responsabilidad que tenía de hacer bien las cosas. Espero volver a encontrarnos pronto. Atte.: El Tico 🙏🏾🇨🇷⚽️💯💪🏾. Dios los bendiga”, finalizó Ortiz, quien se olvidó de agradecer a los dirigentes, tal vez porque no hicieron el esfuerzo de retener al destacado jugador.