Millonarios, frustración de Selección y más dudas de Léider Preciado

Léider Calimenio Preciado tuvo una exitosa carrera en el fútbol y llegó a hacer casi todo... Casi, porque aunque marcó gol en un Mundial y jugó en Europa, que no es poco, pero se quedó con ganas de dar la vuelta olímpica con su querido Santa Fe.

De eso y del rival de patio habló abiertamente: "Yo probé en Millonarios y quedé perog racias a Dios Santa Fe compró mi pase", dijo., en charla con el programa 'De fútbol se habla así' de DirecTV





Aunque dos veces fue botín de oro en Colombia, siempre se le resistió el título nacional, y eso que, además de Santa Fe, lo intentó con Cali, Cúcuta, Once Caldas y América, y un poco, tal vez, con Bucaramanga y hasta Quindio. "estaban esperando que me retirara para darle un título a Santa FE", bromeó.



Su gran reclamo, ahora desde el retiro, en realidad no es para un club sino para la Selección Colombia: "Me cerraron la uerta de la Selección Colombia pese a que metía goles y estaba en buena forma física... En la Selección solo juegan los que están en Europa, viendo que en la Liga hay buenos jugadores", lamentó.

Un breve paso por el Racing de Santander de España en el año 2000 y uno más por el Al-Shabab fueron su experiencia internacional, la que infortunadamente no le sumó en la selección, en la que igual se dio el lujo de anotar el único tanto tricolor en Francia 1998, contra Túnez.