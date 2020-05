Cardona, en modo reversa: 'Pékerman me cumplió un sueño de selección'

'Echar reversa de para atrás', decía un célebre entrenador colombiano al explicar sus cambios de opinión. Así, como Edwin Cardona lo hace ahora, respecto de su relación con José Pékerman, entrenador de la Selección Colombia durante seis años.

Todavía se recuerda la dureza de su reclamo hace apenas unas semanas por su ausencia en el Mundial de Rusia 2018: "Fue algo duro no haber estado. Fueron cuatro años y medio que estuve a la par, dejé muchas cosas de mi vida que en su momento valieron la pena, pero fue un golpe... Más me da duro que hubo jugadores con una o dos convocatorias y fueron al Mundial y yo que estuve en 20 no fui", decía.



Pero de repente algo cambió y súbitamente recordó lo bueno que vivió de la mano del argentino: "Trabajaré en mi club para ganarme un lugar en la selección. Tal como lo hice con el profe Pékerman, con quien estoy agradecido porque me brindó la oportunidad de cumplir el sueño de estar en la selección mayor", dijo en entrevista con el VBar de Caracol Radio.



Y aquello que le dolió, que le pareció inmerecido, de repente se volvió muy respetable: "No fue injusto, creo que son decisiones, uno tiene que agradecerle a él porque llevó a la Selección Colombia a un estatus muy grande, de él aprendí muchísimo".



Para no dejar dudas, un píldora para la memoria: "Con el profe estoy muy agradecido, donde esté le mando un saludo muy especial y que Dios lo bendiga a él y a toda su familia. Cuando perdí confianza en el Monterrey, me seguía llevando y creo que uno tiene que estar agradecido, algunas veces uno señala a la gente por lo malo", concluyó.

Y es que Cardona, con 5 goles en 31 partidos, no estuvo nunca en discusión para Pékerman hasta que él mismo, con el bajón de rendimiento que menciona pero especialmente por el escándalo que generó con una actitud infantil en un amistoso frente a Corea, por al que fue castigado desde la FIFA, se fue borrando de la lista. Eso y el escándalo con unas mujeres en Argentina, cuando jugaba en Boca, acabaron minando la confianza.



Pero vale como ejercicio de reconciliación que reconozca lo bueno que vivió y lo vuelva una motivación. Un jugador que gana partidos cuando todo está cuesta arriba, como él contra Bolivia y Paraguay, hizo falta en Rusia y hace falta hoy en la Selección Colombia.