¿Juegan o acaban? Situación de los jugadores de Selección en Europa

Mientras la totalidad del fútbol sudamericano está detenido, en Europa ya han tomado decisiones pensando en el futuro. Ligas como la francesa u holandesa acabaron temporada, la alemana reanudó y tanto la española como la italiana ya oficializaron su fecha de regreso.

​

​En este orden de ideas, Carlos Queiroz deberá enfocarse en la situación de los colombianos y a partir de allí analizar rendimiento, rodaje y sobre todo el nivel de los convocables. Acá la situación de cada uno:

Los que ya juegan



- Bundesliga: Alemania regresó a competencias el 16 de mayo, adelantándose así a las principales ligas del mundo. En este orden de ideas, Jhon Córdoba ha disputado las dos jornadas que se han llevado a cabo desde entonces, ambas como titular, e incluso ya anotó un gol. Cuenta con una ventaja considerable frente a los demás.



Los que terminaron



- Eredivisie: Holanda sorprendió al mundo el 24 de abril, tras convertirse en el primer país que canceló su liga local. El Feyenoord de Luis Sinisterra culminó tercero.

​

- Ligue 1: Francia fue la primera de las grandes ligas en tomar una decisión y, en contra de las recomendaciones Uefa, decidió dar por terminado su campeonato. PSG se coronó campeón y el Amiens de Stiven Mendoza se fue al descenso.

​

- Pro League: Bélgica oficializó el 15 de mayo que su liga de cancelaba, Brujas de Éder Álvarez Balanta y el recién llegado Daniel Muñoz salió campeón por amplia diferencia. Por otro lado, el Genk de Jhon Lucumí culminó séptimo.

​

​- Scottish Premiership: Bélgica fue la última en recurrir a la cancelación del certamen, en mayo 18. Celtic fue declarado campeón y el Rangers de Alfredo Morelos quedó segundo.

​Los programados

​

- Liga NOS: Portugal fue de los primeros países en ​anunciar su vuelta al ruedo. A partir del 3 de junio, Matheus Uribe y Luis Díaz buscarán mantener el liderato con Porto, mientras que el Sporting de Cristian Borja peleará por un cupo a puestos europeos.



- Premier League: Inglaterra aseguró el jueves pasado que su tan esperado regreso se daría el 17 de junio. Con ello, pilares de la Selección como Dávinson Sánchez (Tottenham) y Yerry Mina (Everton) podrán retomar nivel, mientras que Jéfferson Lerma (Bournemouth) y Steven Alzate (Brighton) seguirán en la lucha por sus respectivos llamados de Carlos Queiroz.

​

- Serie A: Italia hizo su anuncio horas después de los ingleses y confirmó que el 20 de junio regresará el fútbol. Juan Guillermo Cuadrado junto a Juventus buscará mantener la punta en las 12 jornadas restantes, el Atalanta de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata tratará de acercarse, y Cristian Zapata liderará la defensa del Genoa para evitar el descenso.



- Süper Lig: Turquía no quiso quedarse atrás y anunció que el 12 de junio retomará su torneo local. Con ello, Falcao García tratará de llevar al Galatasaray a lo más alto en las ocho jornadas que restan. Son terceros, a tres puntos de la cima.



- Liga Premier de Rusia: Wilmar Barrios retomará actividades el 21 de junio junto al Zenit, buscando mantener el primer puesto en las ocho jornadas que restan.



En veremos

​

- La Liga*: España anunció hace unos días que el fútbol regresará en la semana del 8 de junio, pero no se ha oficializado el día exacto en que ocurrirá. Se habla mucho del jueves 11 pero no hay nada seguro.



James y Real Madrid buscarán el título liguero, Santiago Arias tratará de aprovechar sus oportunidades en un Atlético que anhela puestos de Champions, el Villarreal de Carlos Bacca está a tiro de la Europa League, Jeison Murillo comandará al Celta en su escape del descenso y tanto el ‘Cucho’ Hernández (Mallorca) como Bernardo Espinosa (Espanyol) harán los posible por salir de la zona roja del campeonato.



En segunda, el Girona de Johan Mojica tratará de alcanzar el ascenso directo, algo que tiene encaminado Luis Suárez (que podría recibir su primer llamado) con el Zaragoza.