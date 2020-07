Alegría y ansiedad: Así volvió Cali este sábado a entrenamientos

El fútbol empieza a dar los primeros pasos para la reactivación de la Liga en Colombia. Nacional, el jueves, y Deportivo Cali, este sábado, pusieron a rodar nuevamente el balón con sus entrenamientos individuales.



Bien temprano, los integrantes del cuerpo técnico y plantel profesional verdiblancos llegaron a la sede deportiva, con todos los protocolos y la debida planificación, tras más de tres meses en que estuvieron en aislamiento por la emergencia sanitaria en el país.

Tal como se presentó en las inspecciones de la Secretaría del Deporte, cada fracción del conjunto arribó en distintos horarios, cumpliendo el protocolo de bioseguridad, provistos de sus kits individuales y sin contacto entre ellos.

Un total de 26 jugadores se hicieron presentes en la Sede Campestre de Pance, repartidos en grupos -de acuerdo con su posición- de 10 personas, de 8 a 9.00 a.m., el otro de 9:00 a 10:00 a.m. con 10, y el último de 6, en el que estuvieron incluidos los dos arqueros, de 10:00 a 11:15 a.m., de la siguiente forma:

Grupo A: Darwin Andrade, Harold Gómez, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduar Caicedo, Andrés Colorado, Jhojan Valencia, Kevin Moreno, Richard Rentería y Andrés Balanta.



Grupo B: Juan Daniel Roa, Agustín Palavecino, Carlos Lizarazo, José Enamorado, Kevin Velasco, Andrés Arroyo, Jhon Vásquez, Deiber Caicedo, Ángelo Rodríguez Jesús Arrieta.



Grupo C: David González, Johan Wallens, Brayan Montaño, Rafael Tapia, Iván Ibáñez y Jimmy Congo.

El trabajo consistió en manejo de pelota de forma individual y remates contra un objetivo fijo, así como ejercicios físicos y de resistencia. La distancia entre cada uno fue de 6 metros, la cancha se dividió en cuadrículas y cada uno debía estar en su espacio, intercalados por la franja izquierda y la franja derecha.



Los integrantes del plantel mostraron su alegría por el regreso, felices y a la vez ansiosos, algo apenas natural. En desarrollo del entrenamiento el cuerpo técnico pudo comprobar que la plantilla llegó muy bien en la parte física, a pesar de pasar más de 100 días por fuera de los terrenos.

La actividad estuvo supervisada por el técnico Alfredo Arias; su asistente, Ítalo Cervino, el preparador físico Ignacio Berriel, y el entrenador de arqueros, Eduardo Niño, quien sigue pendiente de resolver su vinculación con la Selección de Emiratos Árabes Unidos.



El Comité Ejecutivo, orientado por el presidente Marco Caicedo, y las directrices del gerente general, Rodrigo Cobo, coadyuvaron para que los jugadores contaran con el equipamiento necesario desde el primer día de la preparación por la plataforma, que incluyó balones, bicicletas estáticas y pesas, lo que debió contribuir a que no pierdan la forma.



Este domingo se repetirá el ejercicio, en ese proceso que debe ir poco a poco, sin afanes, con el objetivo de buscar una buena figuración en Liga y en Copa Suramericana.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces