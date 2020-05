‘Estar en Nacional es un paso muy importante en mi carrera’: Quintana

Son 10 partidos los que suma Aldair Quintana en el arco de Atlético Nacional, durante estos meses que llegó desde el Atlético Huila. Aunque no son muchos, el arquero tolimense se siente cómodo de estar en el equipo antioqueño y considera que ha aprendido mucho en ese proceso de formación. Con 25 años, poco a poco se acerca a esa maduración que tienen los arqueros y cree que estando un tiempo más con los verdolagas la podrá alcanzar.



“Estar en Nacional ha sido un paso muy importante en mi carrera, soy un afortunado de pertenecer a esta institución, espero seguir estando mucho tiempo más y conseguir títulos con el equipo”, indicó Quintana.

Sobre el posible regreso al fútbol, el ‘1’ precisó que “todos estamos ansiosos por regresar a las canchas, a los entrenamientos, pero debemos ser muy conscientes con los cuidados, las recomendaciones por parte del Gobierno Nacional y que cuando volvamos, tomemos todas las medidas de seguridad para dar un gran espectáculo”.

Aunque por momentos se hace tediosa la cuarentena, Aldair le pone el mejor ánimo para seguir adelante. Su mejor compañía, los libros y el ejercicio, cuando se reanude el campeonato, seguirá la lucha por la titularidad con José Fernando Cuadrado.

“En este tiempo he podido retomar el contacto con muchos seres queridos. La rutina y el trabajo nos distancian un poco y así sea una llamada, ha sido importante para estar en familia. En esta pandemia he estado dedicado a la lectura, es importante tener ese hábito y te ayuda mucho para el crecimiento personal. Luego he estado jugando ‘play’, jugando parchis y haciendo los entrenamientos con el equipo”, comentó.

En cuanto a los partidos que se van a disputar sin espectadores, Quintana manifestó que “para nosotros va a ser muy difícil no jugar con público, porque sabemos la importancia que tiene la hinchada de Nacional, por la presión que hacen y la ayuda que nos dan para ganar partidos. Pero sé que donde estén, nos van a apoyar y para cuando volvamos a competir, consigamos los objetivos”.

Finalmente, opinó sobre el retorno a la competencia de la Bundesliga alemana. “La Liga alemana nos llenó de expectativas, hasta el momento lo están haciendo muy bien. Ellos tienen la capacidad y la estructura para llevar a cabo esas medidas, son el ejemplo del fútbol ahora mismo y dependiendo de como les vaya, se pueden tomar pautas para el regreso a la competencia en otros lugares”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8