Los más valiosos en Colombia: jugadores más costosos por equipo

La crisis económica de los equipos aún no se ha solucionado, siguen haciendo falta diferentes ingresos para la sostenibilidad de los planteles en Colombia y su sobrevivencia se basa en la ajusta por ahora a la reducción salararial.



Y no es para menos, el fútbol colombiano tiene gastos enormes, no en vano está avaluado en 257 millones de euros. Por ello, acá le traemos el recuento de los futbolistas más costosos del país por club:

Junior: Es el club más costoso del país con una valor de 23.33 millones de euros y su jugador más valioso es Miguel Ángel Borja, tasado en 3.2 millones de euros.



Tolima: Tiene una nómina valorada en 20.65 millones de euros y su jugador más valioso es Jaminton Campaz, tasado en 3.2 millones de euros.



Millonarios: Tiene una nómina valorada en 20.4 millones de euros y su jugador más valioso es Wuilker Fariñez, tasado en 4.5 millones de euros.



América: Tiene una nómina valorada en 19.73 millones de euros y su jugador más valioso es Matías Pisano, tasado en 2 millones de euros.



Nacional: Tiene una nómina valorada en 19.2 millones de euros y su jugador más valioso es Jarlan Barrera, tasado en 2.4 millones de euros.



Medellín: Tiene una nómina valorada en 15 millones de euros y su jugador más valioso es Andrés Ricaurte, tasado en 2 millones de euros.



Santa Fe: Tiene una nómina valorada en 14.35 millones de euros y su jugador más valioso es Fabián Sambueza, tasado en 900 mil euros.



Cali: Tiene una nómina valorada en 14.28 millones de euros y su jugador más valioso es Deiber Caicedo, tasado en 1.3 millones de euros.



Equidad: Tiene una nómina valorada en 13.18 millones de euros y su jugador más valioso es Álex Rambal, tasado en 800 mil euros.



Pasto: Tiene una nómina valorada en 11.93 millones de euros y su jugador más valioso es Juan Guillermo Arboleda, tasado en 725 mil euros.

Rionegro: Tiene una nómina valorada en 11.65 millones de euros y su jugador más valioso es Andres Rentería, tasado en 1.2 millones de euros.



Once Caldas: Tiene una nómina valorada en 10.88 millones de euros y su jugador más valioso es Johan Carbonero, tasado en 1.3 millones de euros.



Bucaramanga: Tiene una nómina valorada en 10.13 millones de euros y su jugador más valioso es Christian Vargas, tasado en 725 mil euros.



Jaguares: Tiene una nómina valorada en 9.3 millones de euros y su jugador más valioso es Hárrison Mójica, tasado en 750 mil euros.



Patriotas: Tiene una nómina valorada en 8.38 millones de euros y su jugador más valioso es Jesús Marimón, tasado en 525 mil euros.



Envigado: Tiene una nómina valorada en 7.98 millones de euros y su jugador más valioso es Neyder Moreno, tasado en 800 mil euros.



Cúcuta: Tiene una nómina valorada en 7.33 millones de euros y su jugador más valioso es Nicolás Palacios, tasado en 550 mil euros.



Alianza Petrolera: Tiene una nómina valorada en 7.23 millones de euros y su jugador más valioso es Cléider Alzate, tasado en 650 mil euros.



Chicó: Tiene una nómina valorada en 6.93 millones de euros y su jugador más valioso es Jean Carlos Blanco, tasado en 725 mil euros.



Pereira: Tiene una nómina valorada en 6.15 millones de euros y su jugador más valioso es Michael Ordóñez, tasado en 550 mil euros.