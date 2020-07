¿Qué tan difícil es para un arquero volver al ruedo? Quintana responde

Tras 117 días de espera, el pasado jueves 9 de julio, Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo colombiano en reanudar los entrenamientos en campo, de manera individual y siguiendo los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional y la Dimayor. Tras siete sesiones de trabajo, Aldair Quintana manifestó su alegría por volver a entrenar, pero recalcó lo difícil que ha sido para los arqueros, quienes practican sobre las 11 de la mañana, en el último turno, bajo las órdenes de Milton Patiño.

“Han sido días muy buenos para nosotros, desde el pasado jueves que comenzamos labores. Sentir esa sensación de estar en cancha, de volver a ver a los compañeros, con restricciones, pero después de cuatro meses fue muy lindo volver a entrenar en campo. Como saben, los trabajos de arqueros son diferentes y específicos. Necesitamos de balones, de un buen campo y personas que nos pateen. Durante estos meses, traté de hacer lo que más fácil me quedaba en la casa, rebotando la pelota contra una pared, simulando caída. No es lo mismo, pero de alguna u otra manera sirvió para estar en buena forma física”, destacó.



Sobre las labores específicas como arquero, Quintana explicó que “los trabajos los hacemos con lo que hacen los compañeros y con el ingenio del profesor Milton (Patiño), ha ideado trabajos específicos que podamos hacer y simular caídas. Tenemos un par de balones y no se pueden compartir, es difícil para los arqueros, porque antes te pateaban 10, 12 balones. Pero hay que adaptarse a todo y trabajar con lo que tenemos”.



Además, “los primeros dos días fueron muy duros, cuando caía, sentía que tenía 50 años. Con el tiempo, la idea es que el cuerpo se adapte a los entrenamientos diarios y en la cuarentena nos cuidamos lo suficiente para entrenar de la mejor manera. Creí que nos iba a costar mucho más, pero nos sirvió mucho para volver a coger el ritmo que teníamos antes de la cuarentena”.



En cuanto al volverse a ver con los colegas del arco como Sebastián Guerra y José Cuadrado, Aldair indicó que “el reencuentro con los compañeros fue muy bueno, después de cuatro meses volver a vernos fue algo muy bueno. Los arqueros estamos entrenando en el último turno, que es el de las 11 de la mañana, eso permite también que el profesor Milton (Patiño) tenga tiempo para organizar más trabajos específicos”.



Finalmente, sobre el técnico Juan Carlos Osorio y cómo lo encontró, Quintana señaló que “el ‘profe’ (Juan Carlos) Osorio está con nosotros, supervisando los entrenamientos. Se le ven las ganas de entrenarnos e implementar las prácticas que ya tiene preparadas, así que tiene mucha ansiedad que lleguen los entrenamientos colectivos. Antes que comenzáramos los entrenamientos individuales nos decía que tenía listos mil trabajos nuevos (risas)”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8